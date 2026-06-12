हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK Protest: 'हम क्या चाहते आज़ादी, पाकिस्तान से आजादी...', 80 हजार लोगों ने रावलकोट में आसिम मुनीर की नाक में किया दम, हाथ-पांव फूले

PoK Protest: 'हम क्या चाहते आज़ादी, पाकिस्तान से आजादी...', 80 हजार लोगों ने रावलकोट में आसिम मुनीर की नाक में किया दम, हाथ-पांव फूले

PoK Protest: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में बड़े प्रदर्शन का दावा किया गया है. रावलकोट में हजारों प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ आज़ादी के नारे लगाए.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 09:12 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में अपने अधिकारों की मांग को लेकर पिछले चार दिनों से बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी होने का दावा किया जा रहा है. पीओके के अलग-अलग शहरों से 80 हजार से अधिक प्रदर्शनकारी रावलाकोट पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. खबर के अनुसार, रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड में कथित तौर पर 16 प्रदर्शनकारियों की पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स की कार्रवाई में मौत हो जाने के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे. इसके बाद आधी रात को हजारों लोगों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ आज़ादी के नारे लगाए.

प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हम क्या चाहते, आज़ादी जैसे नारे लगाए. इसके बाद पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी, चीन से लेंगे आज़ादी, गिलगिट भी मांगे आज़ादी जैसे नारे भी लगाए गए. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही अवामी एक्शन कमेटी की कई प्रमुख मांगें सामने आई हैं.

ये भी पढ़ें: India-Bangladesh Border: भारत के खिलाफ बवाल काट रहा बांग्लादेश, आज इंडिया बॉर्डर की तरफ आएंगे हजारों लोग, जमात ने कर दिया कांड

अवामी एक्शन कमेटी की मुख्य मांग

अवामी एक्शन कमेटी की एक मुख्य मांग यह बताई गई है कि पीओके में चुने जाने वाले सांसदों, प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शपथ में बदलाव किया जाए. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वे पाकिस्तान और पीओके के पाकिस्तान में विलय के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं. संगठन की मांग है कि इसकी जगह ऐसी शपथ हो, जिसमें जनप्रतिनिधि जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक एकता और जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति वफादारी की बात करें. संगठन ने यह भी मांग की है कि पीओके में मौजूद 12 कथित शरणार्थी सीटों को समाप्त किया जाए. उनका आरोप है कि इन सीटों के जरिए पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई राजनीतिक हस्तक्षेप करती है और अपनी पसंद की सरकार बनाने में भूमिका निभाती है. इसके अलावा नई जनगणना और परिसीमन के आधार पर नई सीटें बनाई जाएं, नई मतदाता सूची तैयार की जाए और निर्वासित कश्मीरियों को डिजिटल माध्यम से मतदान का अधिकार दिया जाए. साथ ही नेताओं को मिलने वाली विशेष सुविधाओं को भी समाप्त करने की मांग की गई है.

पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 53 लोगों की मौत

अवामी एक्शन कमेटी की कई मांगें ऐसी हैं, जो पीओके में पाकिस्तान के हस्तक्षेप को खत्म करने और क्षेत्र को पाकिस्तान से अलग करने की दिशा में मानी जा रही हैं. इसी कारण दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है और टकराव की स्थिति बनी हुई है. दावे के अनुसार, पीओके में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में अब तक 53 आम लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से अधिक लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. प्रदर्शन को रोकने के लिए मुख्य आयोजकों शौकत नवाज़ मीर, सरदार उस्मान नज़ीर, सरदार अमान खान और ख्वाजा मेहरान पर पीओके की सरकार ने एक-एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया है. उनके खिलाफ देशद्रोह और दंगा भड़काने के आरोपों में मामले दर्ज किए गए हैं और अवामी एक्शन कमेटी को आतंकी संगठन घोषित किए जाने का भी दावा किया गया है.

ये भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के पीस डील फाइनल होने के दावे पर ईरान का आया जवाब, कहा - 'अभी तक...'

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
PoK World News In Hindi JAMMU KASHMIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PoK Protest: 'हम क्या चाहते आज़ादी, पाकिस्तान से आजादी...', 80 हजार लोगों ने रावलकोट में आसिम मुनीर की नाक में किया दम, हाथ-पांव फूले
'हम क्या चाहते आज़ादी, पाकिस्तान से आजादी...', 80 हजार लोगों ने रावलकोट में आसिम मुनीर की नाक में किया दम, हाथ-पांव फूले
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
विश्व
भारत ने की 12 न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती तो थर-थर कांपने लगा पाकिस्तान, बोला - 'ये केवल...'
भारत ने की 12 न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती तो थर-थर कांपने लगा पाकिस्तान, बोला - 'ये केवल...'
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप के पीस डील फाइनल होने के दावे पर ईरान का आया जवाब, कहा - 'अभी तक...'
डोनाल्ड ट्रंप के पीस डील फाइनल होने के दावे पर ईरान का आया जवाब, कहा - 'अभी तक...'
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 का मुद्दा होगी अयोध्या? सपा-बीजेपी में अभी टक्कर शुरू, कांग्रेस ने भी मिलाया सुर
UP चुनाव 2027 का मुद्दा होगी अयोध्या? सपा-बीजेपी में अभी टक्कर शुरू, कांग्रेस ने भी मिलाया सुर
विश्व
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
ईरान-अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने नहीं, फिर किसने कराई पीस डील, कौन रख रहा नजर? फाइनल समझौते से जुड़ी बड़ी बातें
फ़ुटबॉल
फुटबॉल में रेफरी क्यों दिखाता है रेड कार्ड? FIFA World Cup के पहले ही मैच में बवाल
फुटबॉल में रेफरी क्यों दिखाता है रेड कार्ड? FIFA World Cup के पहले ही मैच में बवाल
बॉलीवुड
Peddi BO Day 8: 'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
'पेद्दी' की कमाई को 8वें दिन लगा बड़ा झटका, लेकिन 7 करोड़ और कमाते ही कर देगी बड़ कमाल
विश्व
एलन मस्क की कंपनियों पर हमला करेगा ईरान, सेट कर दी टारगेट लिस्ट, क्या करेंगे ट्रंप?
एलन मस्क की कंपनियों पर हमला करेगा ईरान, सेट कर दी टारगेट लिस्ट, क्या करेंगे ट्रंप?
ट्रेंडिंग
China Road Sweeper Viral Video: चीन में 7 सेकंड में सड़क साफ करने वाली हाई-स्पीड मशीन का वीडियो वायरल, टेक्नोलॉजी देख हैरान हुए लोग 
चीन में 7 सेकंड में सड़क साफ करने वाली हाई-स्पीड मशीन का वीडियो वायरल, टेक्नोलॉजी देख हैरान हुए लोग 
लाइफस्टाइल
Toothbrush Cleaning Tips : आपने अपना टूथब्रश कब से नहीं बदला? जानें कितने दिन में हो जाता है खराब?
आपने अपना टूथब्रश कब से नहीं बदला? जानें कितने दिन में हो जाता है खराब?
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget