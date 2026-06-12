मिसाइल हमलों के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान के साथ फाइनल हो गई डील, बोले - 'इसी सप्ताह...'

अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का शांति समझौते को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार (11 जून) को दावा किया कि समझौते से जुड़े बिंदुओं को मंजूरी मिल चुकी है, तेहरान के साथ पील डील पर समझौता इसी सप्ताह हो सकता है. उन्होंने कहा कि जगह और समय की घोषणा जल्द की जाएगी. समझौता होने के बाद होर्मुज भी खुल जाएगा, लेकिन तबतक नाकाबंदी जारी रहेगी.