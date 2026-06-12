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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वमिसाइल हमलों के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान के साथ फाइनल हो गई डील, बोले - 'इसी सप्ताह...'

मिसाइल हमलों के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान के साथ फाइनल हो गई डील, बोले - 'इसी सप्ताह...'

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Jun 2026 06:21 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का शांति समझौते को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार (11 जून) को दावा किया कि समझौते से जुड़े बिंदुओं को मंजूरी मिल चुकी है, तेहरान के साथ पील डील पर समझौता इसी सप्ताह हो सकता है. उन्होंने कहा कि जगह और समय की घोषणा जल्द की जाएगी. समझौता होने के बाद होर्मुज भी खुल जाएगा, लेकिन तबतक नाकाबंदी जारी रहेगी.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 12 Jun 2026 06:21 AM (IST)
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