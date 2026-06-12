एक्सप्लोरर
मिसाइल हमलों के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान के साथ फाइनल हो गई डील, बोले - 'इसी सप्ताह...'
अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का शांति समझौते को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुरुवार (11 जून) को दावा किया कि समझौते से जुड़े बिंदुओं को मंजूरी मिल चुकी है, तेहरान के साथ पील डील पर समझौता इसी सप्ताह हो सकता है. उन्होंने कहा कि जगह और समय की घोषणा जल्द की जाएगी. समझौता होने के बाद होर्मुज भी खुल जाएगा, लेकिन तबतक नाकाबंदी जारी रहेगी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
मिसाइल हमलों के बीच ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान के साथ फाइनल हो गई डील, बोले - 'इसी सप्ताह...'
विश्व
धमकी के बाद ईरान पर US ने टाला हमला, ट्रंप बोले- डील पर हस्ताक्षर और जगह का जल्द ऐलान
विश्व
ऑफिस सील, फ्लोर खाली, इमरजेंसी अलर्ट...आखिर क्यों मची अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन में अफरा तफरी
विश्व
ओमान की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर मिसाइल हमले क्यों कर रहा US? चार दिनों में 3 बार किया अटैक
Advertisement
विश्व
7 Photos
ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट के एयरस्पेस बंद! 179 उड़ानें रद्द, दुबई से दोहा तक, मुश्किल में फंसे यात्री
विश्व
7 Photos
PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
Advertisement