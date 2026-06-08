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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजमींदोज इमारतें, थर-थर कांपते लोग, स्कूल से मॉल तक मची चीख-पुकार... फिलीपींस भूकंप के तबाही वाले VIDEO

जमींदोज इमारतें, थर-थर कांपते लोग, स्कूल से मॉल तक मची चीख-पुकार... फिलीपींस भूकंप के तबाही वाले VIDEO

फिलीपींस में सोमवार (7 मई) सुबह 6.4 तीव्रता का भूकंप आया. सुबह आए जोरदार झटकों ने लोगों को झकझोर दिया. भूकंप से मची भयंकर तबाही के वीडियो भी सामने आए हैं

By : एबीपी लाइव | Updated at : 08 Jun 2026 10:29 AM (IST)
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फिलीपींस में सोमवार (7 मई) सुबह 7.8 तीव्रता का भूकंप आया. सुबह एक घंटे के भीतर तीन बार धरती कांपी. जोरदार झटकों ने लोगों को झकझोर दिया. भूकंप से मची भयंकर तबाही के वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें मलबे में तब्दील होती इमारतों से लेकर ऑफिस और स्कूल तक का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है. कुछ इलाकों में घरों की दीवारें हिलीं और सामान गिरने की खबरें आईं.

फिलीपींस के भूकंप एवं ज्वालामुखी विज्ञान संस्थान ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. संस्थान ने कहा है कि भूकंप के बाद आफ्टरशॉक्स आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. नागरिकों को जरूरी सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. टीमों को क्षति का आकलन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है.

भूकंप से सहमे स्कूली बच्चे

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में भूकंप के झटकों के बाद स्कूली बच्चे डरे सहमे नजर आए और एक दूसरे का हाथ थामे जमीन पर बैठे दिखाई दिए. वीडियो फिलीपींस के जनरल सैंटोस शहर में आइरेनियो नेशनल हाईवे स्कूल का बताया जा रहा है.

ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत

फिलीपींस में आया भूकंप इतना शक्तिशाली था कि  जनरल सैंटोस में इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं. एक इमारत के भरभराकर गिरने का वीडियो सामने आया है.

इमारत ढहने का खौफनाक वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में फिलीपींस के जनरल सैंटोस सिटी में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद एक इमारत ढह गई, भारी-भरकम ढांचे के गिरते ही धूल का घना गुबार छाया दिखाई दिया.

मलबे में तब्दील हुई बिल्डिंग

एक अन्य वीडियो में शक्तिशाली भूकंप के बाद फिलीपींस के जनरल सैंटोस में जोलीबी इमारत के ढहने का खौफनाक नजारा कैद हुआ. अभी तक किसी जानमाल के नुकसान के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

ये भी पढ़ें- झूमकर आया मॉनसून! देशभर में पकड़ी रफ्तार, जानें यूपी-बिहार और दिल्ली में कब होगी बारिश

भूकंप के बाद मॉल में मची अफरातफरी

फिलीपींस के मिंडानाओ में आए 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सामने आए वीडियो में भयावह नजारा देखने को मिल रहा है. इमारत भरभराकर ढहती दिखाई दी, जिसके चलते लोगों में अफरातफरी दिखाई दी.

Earthquake News: सुबह-सुबह डोली धरती, एक घंटे में लगातार तीन झटके, 7.7 तीव्रता का आया भयंकर भूकंप

 

 

Published at : 08 Jun 2026 09:38 AM (IST)
Tags :
Philippines Earthquake Breaking News Abp News Earthquake News
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