Pakistan Mosque Blast: फिर खुली पाकिस्तान की पोल, इस्लामाबाद आत्मघाती हमले का सामने आया सच!
Pakistan Mosque Blast: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले को लेकर पाकिस्तान की पोल खुली है.
पाकिस्तान की राजधानी में एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती बम धमाके में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में एक अफगान नागरिक भी शामिल है, जिसे उन्होंने सुसाइड अटैक का मास्टरमाइंड बताया. नकवी के बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से भारत को बदनाम करने की साजिश की फिर पोल खुली है.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहसिन नकवी ने बताया कि संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हुए हैं. नकवी का यह बयान तब आया जब इस्लामिक स्टेट ग्रुप की ओर से तारलाई इलाके की शिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली गई.
इस आतंकी संगठन ने ली आत्मघाती हमले की की जिम्मेदारी
आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासान (ISKP) मे प्रोपेगंडा चैनल अमाक एजेंसी की ओर से बयान जारी किया और बताया कि इस आत्मघाती हमले को उसने ही करवाया था. ISKP के मुताबिक उसके खिलाफ जैनब्योन संगठन बनाकर लड़ रहे हैं. ISKP ने फ़िदायीन आत्मघाती हमलावर का चेहरा ब्लर करके तस्वीर भी जारी की है.
ISKP के आधिकारिक प्रोपेगंडा चैनल अमाक एजेंसी की तरफ़ से जारी बयान में इस्लामिक स्टेट खोरासान ने बताया कि उसने कल शिया मस्जिद पर इसलिए आत्मघाती हमला करवाया था क्यूंकि पाकिस्तानी शिया लड़ाके सीरिया में उसके ख़िलाफ़ ज़ैनब्योन संगठन बनाकर लड़ रहे हैं. बयान के साथ ISKP ने फ़िदायीन आत्मघाती हमलावर का चेहरा ब्लर करके तस्वीर भी जारी की.
भारत को बदनाम करने की साजिश
इससे पहले पाकिस्तान ने आत्मघाती हमले को लेकर भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए थे, जिनकी पोल पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी के बयान से ही खुल गई है. पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार (6 फरवरी) को बिना सबूत के भारत और अफगानिस्तान पर इस हमले का आरोप लगाया था.
झूठे आरोपों पर किया पलटवार
इन झूठे और मनगढ़ंत आरोपों पर भारत ने पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी थी. भारतीय विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा करते हुए पाक के बेबुनियाद आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्या को सुलझाने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़कर खुद को धोखा दे रहा है. वहीं, अफगानिस्तान ने भी पाक विदेश मंत्री के बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताया.
आत्मघाती हमले में मारे गए थे 31 लोग
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती हमला हुआ था. जिसमें कम से कम 31 लोग मारे गए और बड़ी संख्य में लोग घायल हुए. डॉन के मुताबिक, धमाका राजधानी के शहजाद टाउन इलाके की तारलाई इमामबाड़ा खदीजात-उल-कुबरा में हुआ.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL