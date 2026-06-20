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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वडील के बीच अचानक ईरान क्यों पहुंच गए पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी? अराघची संग अहम मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?

डील के बीच अचानक ईरान क्यों पहुंच गए पाक गृह मंत्री मोहसिन नकवी? अराघची संग अहम मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?

US-Iran Peace Deal: पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान पहुंचेंगे. अमेरिका-ईरान MoU, न्यूक्लियर डील और क्षेत्रीय तनाव पर अहम चर्चा होगी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 20 Jun 2026 05:32 PM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए MoU के बाद पश्चिम एशिया की कूटनीति तेज हो गई है. इसी बीच मोहसिन नक़वी शनिवार (20 जून 2026) को तेहरान पहुंचने वाले हैं. ईरानी समाचार एजेंसी ISNA के मुताबिक, पाकिस्तान के गृह मंत्री ईरानी नेताओं के साथ अहम बातचीत करेंगे. IRNA के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि मोहसिन नकवी शनिवार दोपहर तेहरान पहुंचेंगे, वहां उनकी मुलाकात एस्कंदर मोमेनी और अब्बास अराघची से होगी.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में अमेरिका-ईरान समझौते से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. इसमें आर्थिक पाबंदियों में राहत, दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं की निगरानी के लिए वेरिफिकेशन सिस्टम और न्यूक्लियर कार्यक्रम से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर बातचीत शामिल है.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बड़ा अपडेट

इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी अहम अपडेट सामने आया है. फारस की खाड़ी स्ट्रेट अथॉरिटी ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज तय प्रक्रिया के तहत अपनी रिक्वेस्ट जमा कर सकते हैं. यह संकेत देता है कि क्षेत्र में समुद्री आवाजाही को सामान्य बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं. हालांकि क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. एस्कंदर मोमेनी और अब्बास अराघची में शांति एक बार फिर कमजोर पड़ती दिख रही है. इज़रायली हमलों की नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है. इससे क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर चिंता और बढ़ गई है.

लेबनान में बढ़ता तनाव खड़ी कर सकता है दिक्कत

लेबनान में बढ़ता तनाव ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. दोनों देशों के बीच 14-पॉइंट MoU में लेबनान समेत क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियों को रोकने और 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है. इस बीच इतामार बेन-ग्विर के बयान ने विवाद और बढ़ा दिया है. लेबनान पर उनके कड़े बयान की कई स्तरों पर आलोचना हो रही है. उनके बयान ने पहले से संवेदनशील हालात को और गर्म कर दिया है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 20 Jun 2026 05:32 PM (IST)
Tags :
Pakistan World News In Hindi Abbas Araghchi US-Iran Peace Deal
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