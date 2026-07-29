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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप की लोकप्रियता बढ़ी या घटी? रिपोर्ट ने चौंकाया

ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ी या घटी? रिपोर्ट ने चौंकाया

Donald Trump Popularity Report: नए सर्वे रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका के मात्र 34 फीसदी लोग ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काम को सही मानते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Jul 2026 08:37 PM (IST)
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  • व्हाइट हाउस ने सर्वे नकारा, ट्रंप के 8 करोड़ वोट बताए।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे प्रमुख पद पर आसीन हैं, जिन्होंने दुनियाभर में हुए कई युद्धों को खत्म कर शांति स्थापित करने का दावा किया है और यहां तक कि वे खुद को वैश्विक शांति का दूत बताते हुए अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग भी कर चुके हैं, लेकिन हाल ही में एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि अमेरिकी व्हाइट हाउस में दोबारा लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है.

अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता घटी

इकोनॉमिस्ट/यूगव (YouGov) की ओर से मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को जारी नए सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के मात्र 34 प्रतिशत लोग ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काम को सही मानते हैं, जबकि 62 प्रतिशत अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से नाखुश और असंतुष्ट हैं. हालांकि, मंगलवार को जारी यह आंकड़ा पिछले हफ्ते की तुलता में दो प्रतिशथ ज्यादा है.

वहीं, 63 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि उनका देश गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है. हालांकि, ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन राजनीतिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी को इसका खास फायदा नहीं मिला है. जेनरिक कांग्रेशनल बैलेट में डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन पार्टी से सिर्फ चार प्रतिशत आगे है.

सर्वे में कितनी है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग

उल्लेखनीय है कि इकोनॉमिस्ट/YouGov की ओर से 25 से 27 जुलाई के बीच 1559 एडल्ट्स के बीच किए गए सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 34 परसेंट दर्ज की गई, जो दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद YouGov की ट्रैकिंग में उनका अब तक सबसे निचला स्तर है. इस सर्वे में गलती की गुंजाइश प्लस या माइनस 3.3 प्रतिशत पॉइंट्स है.

ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग को व्हाइट हाउस ने किया खारिज

USA टुडे को ईमेल के जरिए भेजे गए एक बयान में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता डेविस इंगल ने मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को जारी इस सर्वे के आंकड़ों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, ‘सबसे महत्वपूर्ण समर्थन 5 नवंबर, 2024 को सामने आ चुका था, जब करीब 8 करोड़ अमेरिकियों ने भारी समर्थन के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना था.’

उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति ने न सिर्फ अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया में ऐतिहासिक प्रगति की है और ये तो सिर्फ शुरुआत है. जैसे-जैसे उनका एजेंडा लागू होता जाएगा, इसके और भी नतीजे देखने को मिलेंगे.’ 

यह भी पढ़ेंः ईरान फिर आगबबूला, तीन तेल टैंकरों पर हमला कर रोका, ट्रंप को दी टेंशन

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 29 Jul 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
America White House Washington DONALD Trump

Frequently Asked Questions

व्हाइट हाउस ने इस सर्वे पर क्या प्रतिक्रिया दी है?

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता डेविस इंगल ने सर्वे के आंकड़ों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर, 2024 को 8 करोड़ अमेरिकियों ने भारी समर्थन से ट्रंप को चुना था, जो सबसे महत्वपूर्ण समर्थन है।

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