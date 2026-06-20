'फिलिस्तीन में भी ऐसा नहीं होता, जैसा...', PoK में PAK आर्मी की बर्बरता पर भड़के प्रदर्शनकारी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExclusive: 'फिलिस्तीन में भी ऐसा नहीं होता, जैसा...', PoK में पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता पर भड़के प्रदर्शनकारी, निहत्थों पर कर दी थी फायरिंग

Exclusive: 'फिलिस्तीन में भी ऐसा नहीं होता, जैसा...', PoK में पाकिस्तान आर्मी की बर्बरता पर भड़के प्रदर्शनकारी, निहत्थों पर कर दी थी फायरिंग

PoJK में जुल्मो सितम झेलने के बाद भी हज़ारों लोग रावलाकोट में डटे हुए हैं. प्रदर्शन के आयोजक ख़्वाजा मेहरान ने बताया कि पाकिस्तानी सेना और ISI कश्मीरियों पर गोलीबारी ड्रग माफिया के कहने पर कर रही है. 

Written By : शिवांक मिश्रा |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 02:54 PM (IST)
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पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले कश्मीर में जुल्मो सितम झेलने के बाद भी अपने हकों के लिए आज 12वें दिन हज़ारों लोग रावलकोट के ईदगाह मैदान में डटे हुए हैं और दिन-रात पाकिस्तानी हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं. कल LoC के पास PoJK के बट्टल गांव में रहने वाले 70 प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग की थी जो रावलकोट जा रहे थे. 

इसी तरह अब तक 58 निहत्थे कश्मीरियों को पाकिस्तानी फ़ौज मार चुकी है. ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत के नरसंहार की पोल खोलते हुए लोग बता रहे हैं कि किस तरह से 12 दिनों से अपना हक मांग रहे कश्मीरियों को गोलियों से भूना जा रहा है और उनकी लाश तक नहीं दी जा रही है. प्रदर्शन में आए कई कश्मीरी नौजवानों को पाकिस्तानी सेना ने ग़ायब कर दिया है जिनका पता ही नहीं वो ज़िंदा हैं भी या नहीं. 

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, ऐसा तो फ़िलिस्तीन में भी नहीं होता है जैसा पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स, FC, सिंध पुलिस कर रही है. पिछले 12 दिनों से पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले कश्मीर में चल रही गोलीबारी में आधी रात प्रदर्शन के प्रमुख आयोजकों में से एक ख़्वाजा मेहरान ने बताया कि पाकिस्तानी सेना और ISI कश्मीरियों पर गोलीबारी ड्रग माफिया के कहने पर कर रही है. 

'5 जून से आतंकी हरकत कर रही पाकिस्तानी सेना'

ख़्वाजा मेहरान ने मंच से चुनौती दी कि वो साबित करने को तैयार हैं कि जो पाकिस्तानी सेना 5 जून से आतंकी हरकत कर रही है वो ड्रग माफिया के कहने पर कर रही है और PoJK के ड्रग माफिया के साथ ब्रिगेडियर (फैक अयूब), कर्नल (ज़हीर) के संबंध होने के सबूत भी उनके पास हैं. 

PoJK के लोगों को भूख से मारने का इंतज़ाम

प्रदर्शन के 12वें दिन भी PoJK की सीमाएं सील हैं, खाने का सामान लेकर आने वाले ट्रक खड़े है, PoJK के लोगों को भूख से मारने का इंतज़ाम पाकिस्तानी सेना कर रही और लोग PoJK की हालत को फिलिस्तीन से जोड़ रहे हैं. ऐसे में प्रदर्शन के एक और आयोजनकर्ता सरदार उमर नज़ीर ने कहा कि जैसे पहले के समय में नवासा ए रसूल की भूखा प्यासा रखकर हत्या की गई थी, वैसा ही हमारे साथ करने की तैयारी है लेकिन हमें डटे रहना है.

5 जून से इंटरनेट बंद

बता दें कि 5 जून से इंटरनेट पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले कश्मीर में बंद है. 70 हज़ार से ज़्यादा लोगों का हुजूम रावलकोट में इकट्ठा है और 20 हज़ार से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान, रेंजर्स और सिंध पुलिस ने PoJK के पूंछ जिले को घेर रखा है ऐसे में देखना होगा कि PoJK की ये बग़ावत आख़िर किस तरफ़ जाती है.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 20 Jun 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Palestine ISI Kashmiri Pakistan POJK
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