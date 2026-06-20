जर्मनी के म्युनिख में दो कार्गो ट्रेन टकराए, दो डिब्बे पलटकर सड़क पर गिरे, एक की मौत

जर्मनी के म्यूनिख में शनिवार (20 जून, 2026) को तड़के हुए बड़े रेल हादसे में एक शख्स की मौत हो गई. दरअसल, म्यूनिख में एक पुल पर दो मालगाड़ियों की टक्कर हो गई, जिससे ट्रेन की दो डिब्बे पटरी से उतरकर नीचे सड़क पर जा गिरे.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिणी जर्मन शहर म्यूलिख के पुलिस प्रवक्ता ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुर्घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है. बताया कि शुक्रवार (19 जून, 2026) की देर रात करीब 1:40 बजे म्यूनिख के उत्तरी जिले मिल्बर्टशोफेन में हुई इस घटना की सूचना आपातकालीन सेवाओं की मिली. वहीं, अग्निशमन विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि घटना की सूचना के बाद मौके पर दमकलकर्मियों और रेस्क्यू टीम के साथ करीब 60 इमरजेंसी कर्मियों को तैनात किया गया.

One person died after two cargo trains collided ‌on a bridge in Munich causing two of the carriages ⁠to derail and crash onto the street below https://t.co/cBHsqHh1c4 pic.twitter.com/DB4LlCYNK1 — Reuters (@Reuters) June 20, 2026

ब्रिटेन में हुए ट्रेन हादसे में भी एक की मौत, कई घायल

यह दुर्घटना ब्रिटेन में हुए एक अलग रेल हादसे के कुछ ही घंटों के बाद सामने आई. शुक्रवार (19 जून, 2026) को दोपहर लंदन से करीब 100 किलोमीटर उत्तर में दो कम्युटर ट्रेनों की टक्कर में एक ट्रेन ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री घायल हो गए.

One person is dead and almost 90 injured, after two trains collided near Bedford, about 100km north of London. British Transport Police have declared a major incident as officials begin an investigation into the circumstances. pic.twitter.com/4g0EzqhfQO — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 20, 2026

रेल ऑपरेटर ईस्ट मिडलैंड्स रेलवे ने शनिवार (20 जून, 2026) को पुष्टि की कि लंदन जा रही ट्रेनों में से एक के ड्राइवर की इस हादसे में मौत हो गई. ईस्ट ऑफ इंग्लैंड एंबुलेंस सर्विस ने कहा कि घटना वाले जगह पर एक शख्स की मौत हुई, जबकि 11 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए. इसके साथ ही, 22 लोगों को गंभीर चोटें आईं और 56 अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं, जिनका अस्पताल में इलाज किया गया.

ट्रेन हादसे पर ब्रिटेन के पीएम ने क्या कहा?

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में एक ट्रेन का अगला हिस्सा दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से में धंसा हुआ दिखाई दे रहा था, हालांकि डिब्बे पटरियों पर सीधे खड़े नजर आए. इस दुखद दुर्घटना के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने हादसे में मरने वाले शख्स के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ की कामना की.

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