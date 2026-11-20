ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने गुरुवार को अमेरिका के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि तेहरान बायोलॉजिकल या केमिकल हथियार विकसित कर रहा है. उन्होंने वॉशिंगटन पर आरोप लगाया कि वह बिना किसी सबूत के वैसे ही बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, जैसे 2003 में इराक पर हमले से पहले लगाए गए थे.

एक्स पर एक पोस्ट में बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के आरोप तो बदलते रहे, लेकिन उनका मूल नैरेटिव वही पुराना रहा. उन्होंने इसकी तुलना 2003 में अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले से पहले इराक के कथित सामूहिक विनाश के हथियारों (WMDs) को लेकर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा किए गए खुफिया दावों से की.

'अमेरिका का वही पुराना नैरेटिव'

बघाई ने कहा, "ईरानी परमाणु खतरे के बड़े नैरेटिव के बाद अब अमेरिकी अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ऐसे संकेत हैं कि ईरान जैविक या रासायनिक हथियार विकसित कर रहा है." उन्होंने आगे कहा, "आरोप तो बदलते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का नैरेटिव वही पुराना और चिंताजनक है. ऐसा लगता है कि दुनिया से एक बार फिर यह उम्मीद की जा रही है कि वह फाइंडिंग निमो की भुलक्कड़ मछली डोरी की तरह सब कुछ भूल जाए."

पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री पॉवेल के बयान का जिक्र

इराक युद्ध को लेकर बघाई ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि क्या अमेरिकी अधिकारी सच में यह उम्मीद करते हैं कि दुनिया 2003 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने कॉलिन पॉवेल की उस कुख्यात उपस्थिति को भूल जाएगी, जब उन्होंने इराक के सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) से जुड़े कथित खतरे को दिखाने के लिए एक छोटी शीशी दिखाई थी? बघाई ने इस घटना को आधुनिक इतिहास की सबसे गंभीर खुफिया विफलताओं और राजनीतिक धोखों में से एक बताया.

अमेरिका को भी भुगतना पड़ा परिणाम- बघाई

उन्होंने आरोप लगाया कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार होने के बेबुनियाद खुफिया दावों का इस्तेमाल जानबूझकर सैन्य हस्तक्षेप के लिए जनसमर्थन जुटाने के लिए किया गया था. बघाई ने कहा, "इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार होने के बेबुनियाद खुफिया दावों को जानबूझकर हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि जनसमर्थन तैयार किया जा सके और सैन्य हमले का रास्ता साफ हो सके. इसके परिणाम विनाशकारी रहे न केवल इराकी लोगों के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए और खुद अमेरिकी समाज के लिए भी."

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