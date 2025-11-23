हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत-इजरायल के बीच बनने वाली है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात, नेतन्याहू से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की मुलाकात

भारत-इजरायल के बीच बनने वाली है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात, नेतन्याहू से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की मुलाकात

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 Nov 2025 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

तीन दिन के सफल दौरे पर इजरायल पहुंचे केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी. पीयूष गोयल ने वहां के मंत्री बरकत मीर से भी मुलाकात की. 

एक्स पर किए पोस्ट में गोयल ने बताया कि उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किया है. इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ऑपरेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही इजराइल के साथ हाई टेक ताकत को भारत के स्केल और टैलेंट के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत  जोड़ने के लिए नेतन्याहू से सलाह मांगी है. साथ ही भारत से मध्य पूर्व और इजरायल होते हुए यूरोप तक आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई. 

मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुभकामनाएं इजरायल के प्रधानमंत्री नेत्यनाहू को दीं. मंत्री नीर बरकत के साथ अपनी बातचीत और मेरे साथ आए 60 से ज्यादा सदस्यों वाले भारतीय बिजनेस डेलीगेशन के साथ हुए बिजनेस फोरम और CEOs फोरम के सफल आयोजन के बारे में उन्हें अपडेट किया. FTA बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन करने पर जोर दिया, जिससे व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा. इजरायल की हाई-टेक ताकत को भारत के स्केल और टैलेंट के साथ मिलाकर हमारी इनोवेशन पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की. कृषि, पानी, रक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए उनका मार्गदर्शन लिया."

क्यों खास थी यह मुलाकात
यह मुलाकात भारत और इजराइल के बीच इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर जोर देती है. इससे आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच नए रास्ते खुलेंगे. इस दौरे में मंत्री पीयूष गोयल ने कई हाई लेवल की मीटिंग की है. इसमें एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ट्रेड जैसे अहम बनियादी मुद्दे पर सफलता मिली है. 

21 नवंबर को पीयूष गोयल ने कृषि के क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी मिनिस्र एवी डिचर से मुलाकात की थी. जिसमें खेती को लेकर भविष्य के रोडमैप पर अच्छी खासी चर्चा की गई. इसके अलावा 20 नवंबर को उन्होंने मंत्री बरकत मीर से मुलाकात कर अपने इस आधिकारिक दौरे की शुरुआत की थी. दोनों के बीच कई बाइलेटरल मुद्दे और व्यापार सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है.  को लेकर चर्चा हुई है. 

Published at : 23 Nov 2025 07:47 PM (IST)
Piyush Goyal Netanyahu WORLD NEWS India Israel Partnership
19 दिन में भारत दूसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन, 7 विकेट से जीता टी20 वर्ल्ड कप फाइनल
सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिया बड़ा बयान, 'उम्मीद करते हैं...'
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने....
'स्पिरिट' के मुहूर्त से संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाई प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है'
19 दिन में भारत दूसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन, 7 विकेट से जीता टी20 वर्ल्ड कप फाइनल
सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिया बड़ा बयान, 'उम्मीद करते हैं...'
'3 बच्चों की मां, अपना दिन बर्तन धोने....
'स्पिरिट' के मुहूर्त से संदीप रेड्डी वांगा ने दिखाई प्रभास की झलक, फैंस बोले- '2000 करोड़ी फिल्म आ रही है'
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
चौंकाने वाली है दुनिया के सात कर्ज के दलदल में दबे देशों की रिपोर्ट, ग्लोबल सुपरपावर की भी हालत खस्ता!
जामिया मिलिया इस्लामिया में स्किल-बेस्ड कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन, जानें कैसे करें आवेदन
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
