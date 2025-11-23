तीन दिन के सफल दौरे पर इजरायल पहुंचे केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने नेतन्याहू को प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी. पीयूष गोयल ने वहां के मंत्री बरकत मीर से भी मुलाकात की.

एक्स पर किए पोस्ट में गोयल ने बताया कि उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किया है. इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ऑपरेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. साथ ही इजराइल के साथ हाई टेक ताकत को भारत के स्केल और टैलेंट के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत जोड़ने के लिए नेतन्याहू से सलाह मांगी है. साथ ही भारत से मध्य पूर्व और इजरायल होते हुए यूरोप तक आर्थिक गलियारे को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई.

Union Minister Piyush Goyal meets Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel



"Conveyed to him the warm wishes of Prime Minister Narendra Modi ji. Updated him on my discussions with Minister Nir Barkat and the successful holding of Business Forum and CEOs Forum held with over… pic.twitter.com/92qYjDRZ64 — ANI (@ANI) November 23, 2025

मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुभकामनाएं इजरायल के प्रधानमंत्री नेत्यनाहू को दीं. मंत्री नीर बरकत के साथ अपनी बातचीत और मेरे साथ आए 60 से ज्यादा सदस्यों वाले भारतीय बिजनेस डेलीगेशन के साथ हुए बिजनेस फोरम और CEOs फोरम के सफल आयोजन के बारे में उन्हें अपडेट किया. FTA बातचीत शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन करने पर जोर दिया, जिससे व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा. इजरायल की हाई-टेक ताकत को भारत के स्केल और टैलेंट के साथ मिलाकर हमारी इनोवेशन पार्टनरशिप को मजबूत करने पर चर्चा की. कृषि, पानी, रक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए उनका मार्गदर्शन लिया."

क्यों खास थी यह मुलाकात

यह मुलाकात भारत और इजराइल के बीच इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर जोर देती है. इससे आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच नए रास्ते खुलेंगे. इस दौरे में मंत्री पीयूष गोयल ने कई हाई लेवल की मीटिंग की है. इसमें एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ट्रेड जैसे अहम बनियादी मुद्दे पर सफलता मिली है.

21 नवंबर को पीयूष गोयल ने कृषि के क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी मिनिस्र एवी डिचर से मुलाकात की थी. जिसमें खेती को लेकर भविष्य के रोडमैप पर अच्छी खासी चर्चा की गई. इसके अलावा 20 नवंबर को उन्होंने मंत्री बरकत मीर से मुलाकात कर अपने इस आधिकारिक दौरे की शुरुआत की थी. दोनों के बीच कई बाइलेटरल मुद्दे और व्यापार सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है. को लेकर चर्चा हुई है.