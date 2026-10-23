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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजॉर्डन में चर्च के अंदर अंधाधुंध फायरिंग, सात लोगों की मौत

जॉर्डन में चर्च के अंदर अंधाधुंध फायरिंग, सात लोगों की मौत

जॉर्डन के कराक क्षेत्र में एक चर्च के अंदर अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम सात लोगों की मौत की खबर सामने आई है. चश्मदीद ने बताया कि एक हमलावर के हाथ में एके-47 राइफल थी.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 23 Oct 2026 06:24 PM (IST)
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जॉर्डन के कराक क्षेत्र में एक चर्च के अंदर अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम सात लोगों की मौत की खबर सामने आई है. यह हमला उस समय किया गया, जब चर्च में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अल-ममलका टीवी के हवाले से बताया कि दो अज्ञात बंदूकधारियों चर्च के भीतर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे. इसमें करीब 10 लोग घायल भी हुए हैं.

हमलावर एक गाड़ी से उतरे और गोलीबारी शुरू कर दी. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हमलावरों ने घटनास्थल से भागने से पहले लगभग पांच मिनट तक लगातार गोलियां चलाई. स्थानीय पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है. जॉर्डन सरकार के मंत्री मोहम्मद मोमानी ने बताया कि सुरक्षा बल इस घटना की जांच और कार्रवाई में लगे हुए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जैसे ही सही जानकारी की पुष्टि होगी, आधिकारिक बयान जारी किए जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा बलों को अपना काम करने दें.

एक चश्मदीद ने 'अल-ममलका' टीवी चैनल को बताया कि एक हमलावर के हाथ में एके-47 राइफल थी और कई मिनटों तक लगातार गोलियां चलती रहीं.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 06:00 PM (IST)
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Firing Jordan
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