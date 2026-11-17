दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग ने कंपनी में अपनी संभावित वापसी को लेकर भावुक बयान जारी किया है. उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा है कि अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला करता है, तो वह फिर से सीईओ (CEO) के रूप में जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं. जेन्सन हुआंग ने अपने पोस्ट में पिछले एक हफ्ते के दौरान दोस्तों, सहकर्मियों और अनजान लोगों से मिले प्यार और समर्थन के लिए आभार भी जताया है.

जेन्सन हुआंग ने याद किया कि कैसे 53 साल पहले वह अमेरिका आए थे और यहां का नागरिक बनना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है. Nvidia को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई बताते हुए उन्होंने कहा कि अपने साथियों के साथ मिलकर इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाना उनके लिए बेहद सम्मान की बात रही है और ऐसी कंपनी सिर्फ अमेरिका में ही बन सकती थी.

मुझे Nvidia से प्यार है: जेन्सन हुआंग

जेन्सन हुआंग ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'पिछले एक हफ्ते से मुझे दोस्तों, अपने क्षेत्र के साथियों और उन अनजान लोगों से जो प्यार और समर्थन मिला है, उससे उससे मेरा दिल भर आया है. जिन लोगों ने भी मेरे और मेरे परिवार के प्रति अपनापन दिखाया है, उन सभी का दिल से धन्यवाद. यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है.'

उन्होंने कहा, 'मैं 53 साल पहले अमेरिका आया था, और अमेरिकी नागरिक बनना मेरे जीवन के सबसे बड़े तोहफों और सबसे गर्व के पलों में से एक है. Nvidia मेरे पूरे जीवन की मेहनत है. अपने साथियों के साथ मिलकर इसे आज इस मुकाम तक पहुंचाना मेरे लिए एक सौभाग्य और सम्मान की बात रही है. अमेरिका के अलावा दुनिया में कहीं और Nvidia जैसी कंपनी बन पाना मुमकिन ही नहीं था. मुझे अपने देश से प्यार है, और मुझे Nvidia से प्यार है.'

जेन्सन हुआंग ने कहा, 'मैं Nvidia में काम करने वालों से जो उम्मीदें रखी जाती हैं, उन पर खरा नहीं उतर पाया और मैंने अपने निजी जीवन में कुछ गंभीर गलतियां की हैं. मेरी वजह से बोर्ड को जो परेशानियां हुईं, उसका मुझे अफसोस है. मैं अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और बोर्ड की स्वतंत्र जांच में पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हूं.'



उन्होंने लिखा, 'मेरे पद छोड़ने के बाद से Nvidia के कर्मचारियों, निवेशकों, व्यावसायिक साझेदारों और ग्राहकों की ओर से मुझे CEO के रूप में वापस लौटने के लिए लगातार आग्रह किया जा रहा है. आज जब कंपनी तकनीक, बाजार, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक स्तर पर चैलेंज का सामना कर रही है तो कई लोग मुझसे सीधे संपर्क कर रहे हैं. Nvidia एक ऐसी कंपनी है जो सदियों में एक बार बनती है. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यह फैसला करता है कि मेरी वापसी हमारे शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में है तो इन अनुरोधों का सम्मान करते हुए CEO के रूप में लौटना मेरे लिए गर्व की बात होगी.'

पूर्व सीईओ जेन्सन हुआंग ने लिखा, 'अपनी शुभकामनाएं भेजने वाले सभी लोगों का एक बार फिर धन्यवाद. आपके इस समर्थन से मैं बहुत विनम्र और कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं. अपने परिवार से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और अपनी बाकी की पूरी जिंदगी आपके प्यार के काबिल बनने में लगा दूंगा.'

