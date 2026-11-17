रूस के केमेरोवो (Kemerovo) क्षेत्र में एक एएन-12 (An-12) विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उड़ान के दौरान विमान में हवा में ही अचानक आग लग गई थी. इसके बाद विमान तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा और जमीन से टकराते ही उसमें जोरदार धमाका हो गया. हादसा इतना भीषण था कि विमान में सवार किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका.

रूसी मीडिया रेन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, केमेरोवो क्षेत्र के गवर्नर इल्या सेरेड्यूक ने स्थानीय समयानुसार रात करीब 9:30 बजे इस हादसे की जानकारी दी. विमान में आग लग गई थी और क्रू ने आखिरी समय तक जलते हुए विमान को रिहायशी इमारतों से दूर ले जाने की कोशिश की, ताकि जमीन पर जान-माल का नुकसान न हो. यह विमान साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क (Novosibirsk) से क्रास्नोयार्स्क क्राई के कांसक (Kansk) जा रहा था.

नेशनल गार्ड के जवानों को किया गया तैनात

गवर्नर सेरेड्यूक ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनाया गया है. मौके पर मेडिकल टीम, पुलिस, आपातकालीन सेवाओं और नेशनल गार्ड के जवानों को तैनात किया गया है. फिलहाल विमान के क्रैश होने की असली वजह सामने नहीं आ पाई है और मामले की जांच की जा रही है. एंटोनोव An-12 सोवियत समय का चार इंजन वाला सैन्य मालवाहक विमान है, जिसे 1950 के दशक में डिजाइन किया गया था. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सैनिकों, सैन्य उपकरणों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है.

रूस के सैन्य विमान हाल के दिनों में प्रशिक्षण और आवाजाही के दौरान कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं. इससे पहले अक्टूबर में भी बाल्टिक सागर के पास स्थित कैलिनिनग्राद क्षेत्र में एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान रूस का Su-30 फाइटर जेट क्रैश हो गया था.

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