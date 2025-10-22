हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मैं सिर्फ काम करूंगी, काम करूंगी और...', जापान की नई PM साने ताकाइची ने वर्क लाइफ बैलेंस पर दिया बड़ा बयान

'मैं सिर्फ काम करूंगी, काम करूंगी और...', जापान की नई PM साने ताकाइची ने वर्क लाइफ बैलेंस पर दिया बड़ा बयान

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद LDP नेता साने ताकाइची ने कहा कि मैं खुद 'कार्य-जीवन संतुलन' शब्द को खारिज कर दूंगी. मैं सिर्फ काम करूंगी, काम करूंगी, काम करूंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 22 Oct 2025 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) नेता साने ताकाइची देश की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं. उन्होंने जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का इतिहास भी रचा. LDP और दक्षिणपंथी जापान इनोवेशन पार्टी (इशिन) ने गठबंधन कर ये जीत हासिल की है, जिससे पीएम बनने के लिए साने ताकाइची को बहुमत हासिल हुआ.

साने ताकाइची ने खुले तौर पर 'आयरन वूमेन' बनने की इच्छा जाहिर की है. LDP पार्टी की ओर से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अपने भाषण में कार्य-जीवन संतुलन की अवधारणा को खारिज कर दिया और पार्टी सदस्यों से कड़ी मेहनत कर देश की प्रगति में योगदान देने का आग्रह किया.

सांसदों को घोड़े की तरह काम करने का आग्रह

ताकाइची ने कहा, 'मैं खुद 'कार्य-जीवन संतुलन' शब्द को खारिज कर दूंगी. मैं सिर्फ काम करूंगी, काम करूंगी, काम करूंगी.' इसके अलावा नई पीएम ने पार्टी सांसदों से घोड़ों की तरह जल्दी-जल्दी काम करने का निवेदन किया. हालांकि पीएम के इस बयान की कई जापानी नेताओं ने आलोचना भी की.

जीत के बाद देश को सम्बोधित करते हुए साने ताकाइची ने कहा, 'इस समय, खुशी के बजाय, मुझे आने वाली कठिनाइयों का एहसास हो रहा है. हमें मिलकर बहुत सारा काम करना है. मेरा यही मानना ​​है, कई नीतियां हैं जिन्हें शीघ्र लागू करने की आवश्यकता है.' 

उन्होंने आगे कहा, 'हम सब मिलकर LDP को एक अधिक उत्साही, सकारात्मक और ऊर्जावान पार्टी बनाएंगे. LDP को एक ऐसी पार्टी बनाने के लिए भी प्रयास करने होंगे, जो लोगों की चिंताओं को आशा में बदल सके.'

पीएम मोदी ने जापान की नई प्रधानमंत्री को दी बधाई

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जापान की प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर साने ताकाइची को बधाई दी और कहा कि वह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं.

पीएम मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'जापान के प्रधानमंत्री के रूप में आपके निर्वाचन पर हार्दिक बधाई साने ताकाइची. मैं भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के वास्ते आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं. हमारे गहरे होते संबंध हिंद-प्रशांत और उससे आगे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.'

ये भी पढ़ें:- 'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?

Published at : 22 Oct 2025 05:22 PM (IST)
