भारत 800 किमी रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल को दो साल में सेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है और अभी इसका परीक्षण चल रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान में हलचल मच गई है. पाकिस्तान अब कह रहा है कि उसने 800 किमी की रेंज वाली फतह-4 मिसाइल का परीक्षण किया था, उसको देखकर भारत ने भी अपनी मिसाइल टेस्ट की. पाकिस्तान के ऐसे खोखले दावों का भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर ने करार जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के लिए 800 किमी रेंज की मिसाइल की जरूरत नहीं है, उसके लिए 250-300 किमी की रेंज वाली मिसाइल ही काफी है.

राजन कोचर ने कहा कि ब्रह्मोस-800 का जो टेस्ट किया गया, उसका ऑरिएंटेशन चीन की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान तो 250-300 किलोमीटर ब्रह्मोस-400 में कवर हो जाता है. उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस-800 की टेस्टिंग खासतौर पर चीन के लिए मैसेज है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है, जो भारत से चीन को आराम से टारगेट कर सकता है और ये एक क्रूज मिसाइल है तो इसको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है.

पाकिस्तान ने 30 सितंबर को 800 किमी की रेंज वाली फतह-4 का परीक्षण किया था और 20 अक्टूबर को भारत ने ब्रह्मोस-800 को टेस्ट किया, जिसे लेकर पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने सवाल किया कि क्या भारत ने पाकिस्तान को देखकर ये परीक्षण किया है. इस पर मेजर जनरल ने कहा, 'आप फतह और शाहीन-3 मिसाइल का समय समय पर टेस्ट करते रहते हैं और एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भारत को देते हैं कि हमारे पास भी क्षमता है और 2,750 किमी की मिसाइल हमारे पास है तो हम भी स्ट्राइक कर सकते हैं. तो भारत का भी राइट है कि वो भी आपको स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग करता रहे और जब आपके आर्मी चीफ भारत पर न्यूक्लियर हमले की बात करते हैं तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी आपको बताएंगे कि ब्रह्मोस पाकिस्तान के कोने-कोने तक पहुंच सकता है'

उन्होंने कहा कि ये एक सिग्नल मैसेजिंग चल रही है. दुर्भाग्य से पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिग्नल मैसेजिंग मिलिट्री लीडरशिप करती है और भारत में पॉलिटिकल मैसेजिंग हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप करती है. फर्क बस इतना ही है.

पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में भारत के शामिल होने के पाकिस्तान के दावों का भी मेजर जनरल ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, उससे आप भारत को कैसे लिंक कर सकते हैं. क्या आपके पास उसका कोई सबूत है और अगर सबूत है तो आपने भारत को क्यों नहीं दिया. उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा दावा कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है तो आप भारत को, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल एजेंसी को सबूत दें.