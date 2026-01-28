हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वNetanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा

Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा

Netanyahu Phone Camera: इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फोन कैमरे पर लगे लाल टेप से खलबली मच गई है. इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि कभी स्पेशल फोर्स यूनिट के कमांडो भी रह चुके हैं. यही वजह है कि सुरक्षा को लेकर उनकी सोच हमेशा बेहद सख्त और सतर्क रही है. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसने दुनियाभर में लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल तस्वीर में नेतन्याहू फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों की नजर उनके चेहरे से ज्यादा उनके फोन के कैमरे पर लगी लाल टेप पर टिक गई. सवाल उठने लगे कि आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक नेताओं में गिने जाने वाले नेतन्याहू को फोन के कैमरे को ढंकने की जरूरत क्यों पड़ी?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल इस तस्वीर में नेतन्याहू एक कार पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर फोन पर बात कर रहे हैं. उनके फोन के बैक कवर पर कई तरह के स्टीकर लगे दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है फोन के कैमरे पर लंबाई में चिपकी लाल टेप. तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा सावधानी बताया तो कुछ ने इसे आधुनिक जासूसी के दौर में स्मार्ट सिक्योरिटी मूव करार दिया.

कैमरे पर टेप क्यों? पेगासस जैसे स्पाईवेयर का डर

आज के दौर में Pegasus जैसे खतरनाक स्पाईवेयर मौजूद हैं, जो बिना यूजर की जानकारी के स्मार्टफोन के कैमरे और माइक्रोफोन को एक्टिव कर सकते हैं. ऐसे में कैमरे पर टेप लगाना एक बेहद लो-टेक, लेकिन सबसे कारगर तरीका माना जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड न कर सके. दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू अक्सर तकनीक की ताकत और इनोवेशन की तारीफ करते हैं, लेकिन खुद उसी तकनीक से बचने के लिए उन्होंने पुराने जमाने का भरोसेमंद तरीका अपनाया है. सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, हाई-प्रोफाइल नेताओं के लिए यह तरीका आज भी बेहद प्रभावी माना जाता है.

नेतन्याहू कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं?

AI असिस्टेंट ‘ग्रोक’ और कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू iPhone का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इजरायल में राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से चीनी स्मार्टफोन और कुछ विदेशी ऐप्स, जैसे टिकटॉक, पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. यह भी दिलचस्प है कि सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, बल्कि मेटा (Facebook) के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी अपने लैपटॉप के कैमरे और माइक्रोफोन पर इसी तरह टेप लगाकर रखते हैं. यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े जानकार भी डिजिटल जासूसी से पूरी तरह निश्चिंत नहीं हैं.

क्या नेतन्याहू की यह फोटो असली है?

इंटरनेट पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि यह तस्वीर AI-जेनरेटेड हो सकती है. हालांकि, इजरायली मीडिया और स्वतंत्र जांच में अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो कि फोटो नकली है. दरअसल, इससे पहले भी नेतन्याहू को कई बार संवेदनशील सरकारी इमारतों में कैमरे पर टेप लगे फोन के साथ देखा जा चुका है. इससे यह साफ होता है कि यह कोई नई आदत नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है.

ये भी पढ़ें:  बर्बादी का काउंटडाउन! अमेरिका ने ईरान की तरफ भेजा एक और सैन्य बेड़ा, ट्रंप बोले- 'मुझे उम्मीद है कि...'

Published at : 28 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Netanyahu Phone Camera ISRAEL WORLD NEWS IN HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
Advertisement

वीडियोज

India-EU FTA: BMW-Mercedes होंगी सस्ती? Import Tax में बड़ा कट | Paisa Live
Bangladesh की Textile Industry में गृहयुद्ध | India बनेगा Global Garment King? | Paisa Live
LIC Jeevan Anand Plan 915: आपकी ज़िंदगी का भरोसेमंद साथी | Paisa Live
Budget 2026: Gold और Silver होंगे सस्ते? जानिए expert का अनुमान | Paisa Live
Unocoin के Founder Sathvik Vishwanath से जानिए Crypto Sector का Future | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Netanyahu Phone Camera: नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा
इंडिया
Budget Session 2026 Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
Live: ‘विकसित भारत 2047’ के लिए अनुशासित और जिम्मेदार नागरिकों की अहम भूमिका- उपराष्ट्रपति
महाराष्ट्र
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
अजित पवार के निधन से हिली NCP की नींव, अब किसे मिलेगी जिम्मेदारी, कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी?
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बॉयकॉट करेगा पाकिस्तान! जानें 5 पॉइंट्स में कैसे बन जाएगा ‘भिखारी’
बॉलीवुड
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने दी श्रद्धांजलि
अजीत पवार के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, अजय देवगन से अनुपम खेर तक ने दी श्रद्धांजलि
इंडिया
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
अजित पवार के निधन पर PM मोदी हुए इमोशनल, बोले- 'मैं इस शोक की घड़ी में...'
शिक्षा
Maharashtra Plane Crash: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहां तक की थी पढ़ाई? जानें स्कूलिंग से लेकर पूरा रिपोर्ट
यूटिलिटी
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
गलती से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए? तो घबराने की जरूरत नहीं, जान लें अपने अधिकार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget