नेतन्याहू फोन के पीछे क्यों लगाते हैं लाल टेप, वायरल तस्वीर के बाद चौंकाने वाला खुलासा

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि कभी स्पेशल फोर्स यूनिट के कमांडो भी रह चुके हैं. यही वजह है कि सुरक्षा को लेकर उनकी सोच हमेशा बेहद सख्त और सतर्क रही है. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसने दुनियाभर में लोगों को हैरान कर दिया है. वायरल तस्वीर में नेतन्याहू फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों की नजर उनके चेहरे से ज्यादा उनके फोन के कैमरे पर लगी लाल टेप पर टिक गई. सवाल उठने लगे कि आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक नेताओं में गिने जाने वाले नेतन्याहू को फोन के कैमरे को ढंकने की जरूरत क्यों पड़ी?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल इस तस्वीर में नेतन्याहू एक कार पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर फोन पर बात कर रहे हैं. उनके फोन के बैक कवर पर कई तरह के स्टीकर लगे दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है फोन के कैमरे पर लंबाई में चिपकी लाल टेप. तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ लोगों ने इसे जरूरत से ज्यादा सावधानी बताया तो कुछ ने इसे आधुनिक जासूसी के दौर में स्मार्ट सिक्योरिटी मूव करार दिया.

Netanyahu using a phone with its camera taped over.



Highly likely done as a security measure to prevent spying or recording in sensitive areas. pic.twitter.com/N8M8Cc2uD1 — Clash Report (@clashreport) January 27, 2026

कैमरे पर टेप क्यों? पेगासस जैसे स्पाईवेयर का डर

आज के दौर में Pegasus जैसे खतरनाक स्पाईवेयर मौजूद हैं, जो बिना यूजर की जानकारी के स्मार्टफोन के कैमरे और माइक्रोफोन को एक्टिव कर सकते हैं. ऐसे में कैमरे पर टेप लगाना एक बेहद लो-टेक, लेकिन सबसे कारगर तरीका माना जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड न कर सके. दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू अक्सर तकनीक की ताकत और इनोवेशन की तारीफ करते हैं, लेकिन खुद उसी तकनीक से बचने के लिए उन्होंने पुराने जमाने का भरोसेमंद तरीका अपनाया है. सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, हाई-प्रोफाइल नेताओं के लिए यह तरीका आज भी बेहद प्रभावी माना जाता है.

नेतन्याहू कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं?

AI असिस्टेंट ‘ग्रोक’ और कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू iPhone का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इजरायल में राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से चीनी स्मार्टफोन और कुछ विदेशी ऐप्स, जैसे टिकटॉक, पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. यह भी दिलचस्प है कि सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं, बल्कि मेटा (Facebook) के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी अपने लैपटॉप के कैमरे और माइक्रोफोन पर इसी तरह टेप लगाकर रखते हैं. यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े जानकार भी डिजिटल जासूसी से पूरी तरह निश्चिंत नहीं हैं.

क्या नेतन्याहू की यह फोटो असली है?

इंटरनेट पर कुछ यूजर्स ने दावा किया कि यह तस्वीर AI-जेनरेटेड हो सकती है. हालांकि, इजरायली मीडिया और स्वतंत्र जांच में अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे यह साबित हो कि फोटो नकली है. दरअसल, इससे पहले भी नेतन्याहू को कई बार संवेदनशील सरकारी इमारतों में कैमरे पर टेप लगे फोन के साथ देखा जा चुका है. इससे यह साफ होता है कि यह कोई नई आदत नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है.

