Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: एग्जिट पोल में नेतन्याहू की हार या जीत? क्या है इजराइल में सरकार बनाने का गणित, समझिए

Explained: एग्जिट पोल में नेतन्याहू की हार या जीत? क्या है इजराइल में सरकार बनाने का गणित, समझिए

इजरायल के एग्जिट पोल अक्सर जारी होने के बाद संशोधित किए जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह सटीक नहीं होते और अंतिम परिणामों में कई सीटों का अंतर आ सकता है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 28 Oct 2026 07:13 AM (IST)
Preferred Sources

इजरायल के चुनाव परिणामों पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं. हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में वापसी करेंगे या इस बार सत्ता विपक्ष के हाथों में जाएगी. फिलहाल, देश के दो प्रमुख ब्रॉडकास्टर्स 'कान 11' और 'चैनल 13' ने अपने एग्जिट पोल के आंकड़ों में संशोधन किया है. इसके मुताबिक, नेतन्याहू और आइसेनकोट दोनों गुटों को 51-51 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं, एक अन्य प्रमुख ब्रॉडकास्टर 'चैनल 12' (Channel 12) के अनुसार, नेतन्याहू के गुट को 50 सीटें और विपक्ष को 52 सीटें मिल रही हैं. रात की शुरुआत के अनुमानों की तुलना में अब दोनों के बीच का अंतर काफी कम हो गया है. बता दें कि बहुमत के साथ गठबंधन सरकार बनाने के लिए 61 संसदीय सीटों की आवश्यकता होती है.

मंगलवार शाम को जारी शुरुआती एग्जिट पोल में आइसेनकोट के गुट को नेसेट (इजरायली संसद) में मामूली बढ़त के साथ सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिखाई गई थीं. हालांकि, इजरायल के एग्जिट पोल अक्सर जारी होने के बाद संशोधित किए जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह सटीक नहीं होते और अंतिम परिणामों में कई सीटों का अंतर आ सकता है.

शाम को 'यिसरायल बेतेनु' पार्टी के प्रमुख एविग्डोर लिबरमैन ने अपने समर्थकों को आगाह किया कि अंतिम नतीजे अभी भी बदल सकते हैं. ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में ड्यूटी पर तैनात सैनिकों द्वारा डाले गए लाखों मतों (एब्सेंटी बैलेट्स) की गिनती होनी बाकी है.

नेसेट का चुनावी गणित और सीटों का अजीब खेल

इजरायल की संसद (नेसेट) में कुल 120 सीटें हैं, लेकिन आज तक कभी किसी एक पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला है. यहां चुनाव का नियम अलग है. पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और पार्टियों को मिलने वाले कुल वोटों के प्रतिशत के हिसाब से ही संसद में सीटें मिलती हैं.

प्रधानमंत्री बनने और सरकार चलाने के लिए कम से कम 61 सीटों का समर्थन होना जरूरी है. किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण हमेशा मिली-जुली (गठबंधन) सरकार बनती है. इसी मजबूरी का फायदा उठाकर छोटे या क्षेत्रीय दल बड़ी पार्टियों पर हावी हो जाते हैं और अपनी शर्तें मनवाते हैं.

3.25% चुनावी थ्रेशोल्ड का जाल

इजरायल की संसद (नेसेट) में पहुंचने के लिए किसी भी पार्टी के लिए यह नियम है कि उसे देश भर में पड़े कुल वोटों का कम से कम 3.25% हिस्सा मिलना ही चाहिए (जो लगभग 4 सीटों के बराबर होता है). यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि संसद में बहुत ज्यादा छोटी पार्टियां न आ जाएं और सरकार आसानी से चल सके.

अगर कोई छोटी पार्टी 3.25% वोट पाने से जरा सी चूक जाती है, मान लीजिए उसे 3% वोट मिले, तो उसे एक भी सीट नहीं मिलती.

इससे उन छोटी पार्टियों को मिले लाखों वोट 'बेकार' हो जाते हैं. ये बेकार हुए वोट फिर बड़ी पार्टियों के बीच बंट जाते हैं, जिससे अचानक पूरा चुनावी गणित बदल जाता है. कभी-कभी इस एक नियम की वजह से बड़े राजनीतिक दलों का पूरा समीकरण और सरकार बनने का खेल ही बिगड़ जाता है.

गणितीय गतिरोध और ध्रुवीकृत गुट

मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य मुख्य रूप से दो बड़े खेमों में बंटा हुआ है:

नेतन्याहू समर्थक खेमा: जिसका नेतृत्व 'लिकुड' पार्टी करती है और जिसमें अति-रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी सहयोगी दल शामिल हैं.

नेतन्याहू-विरोधी विपक्ष: जिसमें मध्यमार्गी, वामपंथी और कुछ हद तक अरब नेतृत्व वाली पार्टियाँ शामिल हैं.

चूंकि दोनों मुख्य वोटिंग गुट अक्सर 58 से 60 सीटों के आसपास ही सिमट जाते हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत में मामूली बदलाव या किसी गुट के जरूरी जादुई आंकड़े तक न पहुंच पाने की स्थिति सीधे तौर पर यह तय करती है कि स्थिर सरकार बनेगी या नहीं. जब कोई भी पक्ष 61 सीटों के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाता, तो एक गहरा राजनीतिक गतिरोध पैदा होता है, जिसके चलते लंबी और पेचीदा राजनीतिक सौदेबाजी करनी पड़ती है, कमजोर व अल्पकालिक गठबंधन बनते हैं, या फिर देश को दोबारा चुनाव के दौर से गुजरना पड़ता है.

गठबंधन की राजनीति में निरंतर टकराव

भले ही कोई गठबंधन किसी तरह 61 सीटें हासिल कर भी ले, फिर भी राजनीतिक स्थिरता पाना बेहद मुश्किल होता है. कई दलों से मिलकर बने इन गठबंधनों में सैन्य भर्ती, राष्ट्रीय वित्तीय बजट और न्यायिक सुधारों जैसी संवेदनशील नीतियों पर लगातार आपसी समझौते करने पड़ते हैं.

यदि इनमें से कोई एक छोटा दल या कुछ असंतुष्ट विधायक भी अपना समर्थन वापस ले लें, तो सरकार पलभर में अपना बहुमत खो देती है. इसी ढांचागत कमजोरी के कारण, चुनाव परिणामों और वोटों की गिनती के बाद भी अनिश्चितता और गतिरोध की स्थिति बनी रहती है, जो यरूशलेम की शासन-व्यवस्था को लगातार प्रभावित करती है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 28 Oct 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Benjamin Netanyahu Explainer ISRAEL Israel Election 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
सऊदी में हूती हमलों के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा?
सऊदी में हूती हमलों के बाद भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, जानें क्या कहा?
विश्व
इजरायल चुनाव में कितने चेहरे, भारत के लिए क्यों अहम और क्या है नेतन्याहू की चुनौती
इजरायल चुनाव में कितने चेहरे, भारत के लिए क्यों अहम और क्या है नेतन्याहू की चुनौती
विश्व
सऊदी अरब के मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, हूतियों ने किया दावा
सऊदी अरब के मंत्रालय पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, हूतियों ने किया दावा
विश्व
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
Advertisement

वीडियोज

Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Bharat Ki Baat: SIR संग्राम का 'दिवाली धमाका' बाकी! | Gyanesh Kumar | Supreme Court | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: CEC पर कब थमेगा घमासान? SIR का सटीक विश्लेषण!| Rahul | Akhilesh Yadav | MLC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आखिर हो क्या रहा है?' शिवसेना सांसदों के खिलाफ याचिका पर SC में बोले कपिल सिब्बल
'आखिर हो क्या रहा है?' शिवसेना सांसदों के खिलाफ याचिका पर SC में बोले कपिल सिब्बल
महाराष्ट्र
Maharashtra MLC Election Result LIVE: 3 सीटों पर MVA की बढ़त, दो पर महायुति आगे
LIVE: महाराष्ट्र MLC चुनाव की 3 सीटों पर MVA की बढ़त, दो पर महायुति आगे
इंडिया
लद्दाख में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
लद्दाख में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया
अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग ने PAK दिग्गजों के उड़ाए होश, बोले- न्यूजीलैंड को तबाह कर दिया
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आ रहा चक्रवाती तूफान 'अर्नब', आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी
यूपी में आ रहा चक्रवाती तूफान 'अर्नब', आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी
दिल्ली NCR
दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए नई सुविधा, लॉन्च हुआ बुकिंग ऐप
दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए नई सुविधा, लॉन्च हुआ बुकिंग ऐप
जनरल नॉलेज
दुनिया की सबसे कड़क शराब में 96% अल्कोहल, क्या इसे सीधे पी सकते हैं?
दुनिया की सबसे कड़क शराब में 96% अल्कोहल, क्या इसे सीधे पी सकते हैं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget