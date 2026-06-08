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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-Israel War: 'दबाव में नहीं झुकेगा ईरान', इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद प्रेसिडेंट पेज़ेशकियन की वॉर्निंग

Iran-Israel War: 'दबाव में नहीं झुकेगा ईरान', इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले के बाद प्रेसिडेंट पेज़ेशकियन की वॉर्निंग

Iran-israel War: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा कि देश की सुरक्षा और जनता की शांति उनकी पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी खतरे के सामने नहीं झुकेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 09:55 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि ईरान की पहली प्राथमिकता देश की सुरक्षा और जनता की शांति बनाए रखना है. राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी खतरे या दबाव के सामने पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने कहा कि देश अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से खड़ा है.

मसूद पेज़ेशकियन ने मैसेज में यह भी कहा कि कूटनीति और रक्षा, दोनों किसी भी देश की ताकत के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं. ईरान ने न तो अपने रक्षा मोर्चे को छोड़ा है और न ही बातचीत के रास्ते को बंद किया है. उनका कहना था कि देश एक साथ सुरक्षा और संवाद, दोनों को महत्व देता है.

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ईरानी राष्ट्रपति की जनता से अपील

ईरानी राष्ट्रपति ने जनता से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि एकता, समझदारी और धैर्य के बल पर ईरान इस कठिन दौर से भी सफलतापूर्वक बाहर निकलेगा. उन्होंने भरोसा जताया कि देश मौजूदा चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और किसी भी परिस्थिति में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहेगा.राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है.

ये भी पढ़ें: India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कब लगेगी आखिरी मुहर? केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट

Published at : 08 Jun 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
Middle East Iran President Masoud Pezeshkian WORLD NEWS IN HINDI
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