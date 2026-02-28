हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान और इजरायल के बीच छिड़ी भीषण जंग, अब आया भारत का रिएक्शन, जानें MEA ने क्या कहा?

ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी भीषण जंग, अब आया भारत का रिएक्शन, जानें MEA ने क्या कहा?

Iran Israel War: मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव को बढ़ने से रोकने का आह्वान किया. भारत ने कहा कि तनाव कम करने के लिए संवाद का सहारा लिया जाना चाहिए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 28 Feb 2026 08:07 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ गई है. इजरायल ने शनिवार (28 फरवरी 2026) को अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया तो तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी. ईरान की सेना ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेसों पर भयंकर मिसाइलें दागीं. वहीं अब इस जंग पर भारत की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने ईरान और इजरायल के बीच जंग पर चिंता जताई है. MEA ने कहा कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम से भारत बहुत चिंतित है. हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं.

बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाएं: भारत

भारत ने सुझाव देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में तनाव कम करने और अंदरूनी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए.

MEA ने कहा कि इस क्षेत्र में हमारे मिशन भारतीय नागरिकों के संपर्क में हैं और उन्हें सतर्क रहने, मिशन के संपर्क में रहने और स्थानीय सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करने के लिए सही सलाह जारी की है.

भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की घोषणा के बाद भारत ने शनिवार को ईरान और इजराइल में रहने वाले अपने नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी. ईरान में भारतीय दूतावास ने शनिवार को अपने नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी करते हुए उनसे अत्यधिक सावधानी बरतने और जहां तक संभव हो घर के अंदर रहने की अपील की है. दूतावास ने कहा कि सभी भारतीय नागरिक खबरों पर नजर बनाए रखें, आसपास की स्थिति के प्रति जागरूक रहें और भारतीय दूतावास से मिलने वाले आगे के निर्देशों का इंतजार करें.

नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, '47 सालों से अयातुल्ला अली खामेनेई की सरकार इजरायल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाता रहा है. इसने हमारा खून बहाया है, कई अमेरिकियों की हत्या की है और अपने ही लोगों का नरसंहार किया है.' उन्होंने जोर देकर कहा, 'इस हत्यारे आतंकवादी शासन को परमाणु हथियार जमा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह इसे पूरी मानवता के लिए खतरा बनने में सक्षम बना देगा.'

Published at : 28 Feb 2026 07:37 PM (IST)
