प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने बाद कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं. उम्मीद है कि इस बातचीत में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और रक्षा, ऊर्जा व महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी. पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ही ‘जी-7’ शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के एवियॉन शहर में हैं.

दोनों नेताओं के बीच पिछली बार आमने-सामने की मुलाकात ट्रंप के दूसरे शपथग्रहण समारोह के कुछ हफ्ते बाद फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी. पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा के बाद, दोनों पक्ष अब द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं. वाशिंगटन की ओर से भारत पर दंडात्मक शुल्क (टैरिफ) लगाए जाने और द्वारा पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को कम करने में अपनी भूमिका के बारे में विवादास्पद दावे किए जाने के कारण दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आ गई थी.

पिछले हफ्ते, ओमान के तटीय क्षेत्र में अमेरिकी सेना द्वारा तीन व्यापारिक जहाज़ों पर किए गए हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद दोनों देशों के रिश्तों में फिर से तनाव आ गया.

मंगलवार को जी-7 के एक सत्र में अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और समुद्री कर्मी बिना किसी डर के अपना काम कर सकें. हमलों में एक जहाज पर सवार तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिसके बाद नयी दिल्ली ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी जेसन मीक्स को तलब किया और कहा कि इस तरह के हमले ‘‘अस्वीकार्य’’ हैं.