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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'मिडिल ईस्ट संकट का लंबे समय तक ग्लोबल साउथ पर रहेगा असर', ट्रंप के साथ बैठक से पहले बोले PM मोदी

'मिडिल ईस्ट संकट का लंबे समय तक ग्लोबल साउथ पर रहेगा असर', ट्रंप के साथ बैठक से पहले बोले PM मोदी

G7 PM Modi Donald Trump Meeting LIVE: इस बातचीत में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति बन सकती है.

Reported By : एबीपी लाइव  | Curated By: विक्रम कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 04:40 PM (IST)

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G7 Summit 2026 LIVE Updates PM Modi Donald Trump Meeting EU Leaders Trade AI Global Security Bilateral Talk 'मिडिल ईस्ट संकट का लंबे समय तक ग्लोबल साउथ पर रहेगा असर', ट्रंप के साथ बैठक से पहले बोले PM मोदी
पीएम मोदी ट्रंप बैठक लाइव
Source : IANS

Background

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 16 महीने बाद कई अहम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं. उम्मीद है कि इस बातचीत में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और रक्षा, ऊर्जा व महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर मुख्य रूप से चर्चा होगी. पीएम मोदी और ट्रंप दोनों ही ‘जी-7’ शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के एवियॉन शहर में हैं.

दोनों नेताओं के बीच पिछली बार आमने-सामने की मुलाकात ट्रंप के दूसरे शपथग्रहण समारोह के कुछ हफ्ते बाद फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी. पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा के बाद, दोनों पक्ष अब द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं. वाशिंगटन की ओर से भारत पर दंडात्मक शुल्क (टैरिफ) लगाए जाने और द्वारा पिछले साल मई में भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को कम करने में अपनी भूमिका के बारे में विवादास्पद दावे किए जाने के कारण दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आ गई थी.

पिछले हफ्ते, ओमान के तटीय क्षेत्र में अमेरिकी सेना द्वारा तीन व्यापारिक जहाज़ों पर किए गए हमलों में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद दोनों देशों के रिश्तों में फिर से तनाव आ गया.

मंगलवार को जी-7 के एक सत्र में अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुद्री रास्ते सुरक्षित रहें और समुद्री कर्मी बिना किसी डर के अपना काम कर सकें. हमलों में एक जहाज पर सवार तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिसके बाद नयी दिल्ली ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी जेसन मीक्स को तलब किया और कहा कि इस तरह के हमले ‘‘अस्वीकार्य’’ हैं.

16:39 PM (IST)  •  17 Jun 2026

PM Modi Donald Trump Meeting LIVE: ट्रंप ने मेलोनी से कहा- आपने मुझे छोड़ दिया

अमेरिका और इटली के रिश्तों में अप्रैल 2026 में खटास आने के बाद फ्रांस में चल रहे जी7 शिखर सम्मेलन में जॉर्जिया मेलोनी और ट्रंप के बीच संबंध सुधरते नजर आ रहे हैं. गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई तो ट्रंप ने मेलोनी से कहा, 'आपने मुझे छोड़ दिया है.' इस पर मेलोनी ने जवाब दिया, 'यह सच नहीं है, हम हमेशा से दोस्त रहे हैं.'

16:30 PM (IST)  •  17 Jun 2026

PM Modi Donald Trump Meeting LIVE: G7 समिट में दुनिया के नेताओं के साथ पीएम मोदी की तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 समिट 2026 में दुनिया के नेताओं से बातचीत की. देखें तस्वीरें

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