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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को उनके घर के बाहर से जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया है. वह लगातार जेल में इमरान के साथ हो रहे बर्ताव के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Sep 2026 03:36 PM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान को उनके घर के बाहर से जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया है. अलीमा लगातार इमरान के साथ हो रहे जेल में बर्ताव के खिलाफ आवाज उठा रही हैं. उन्होंने हाल ही में इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात कही थी. उसी के कुछ दिन बाद शहबाज सरकार ने यह एक्शन लिया है. 

खबर है कि पंजाब पुलिस ने अलीमा खान को उनके घर के बाहर से जबरदस्ती हिरासत में लिया है. अभी यह जानकारी नहीं मिली है, वह और उनके ड्राइवर किस जगह पर ले जाए गए हैं. साथ ही उनकी गिरफ्तारी की वजह की भी जानकारी नहीं मिल पाई है. उनके समर्थन मांग कर रहे हैं, उनके परिवार और कानूनी प्रतिनिधियों को उनके ठिकाने, उन्हें हिरासत में लेने के कानूनी आधार और उस मामले के बारे में बताया जाए, जिसके तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है. 

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अलजजीरा ने पीटीआई पंजाब प्रवक्ता हवाले से बताया है कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन को 27 सितंबर को होने वाले पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है. 

 

अपडेट जारी है...

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 20 Sep 2026 03:15 PM (IST)
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