पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान को उनके घर के बाहर से जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया है. अलीमा लगातार इमरान के साथ हो रहे जेल में बर्ताव के खिलाफ आवाज उठा रही हैं. उन्होंने हाल ही में इस मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात कही थी. उसी के कुछ दिन बाद शहबाज सरकार ने यह एक्शन लिया है.

खबर है कि पंजाब पुलिस ने अलीमा खान को उनके घर के बाहर से जबरदस्ती हिरासत में लिया है. अभी यह जानकारी नहीं मिली है, वह और उनके ड्राइवर किस जगह पर ले जाए गए हैं. साथ ही उनकी गिरफ्तारी की वजह की भी जानकारी नहीं मिल पाई है. उनके समर्थन मांग कर रहे हैं, उनके परिवार और कानूनी प्रतिनिधियों को उनके ठिकाने, उन्हें हिरासत में लेने के कानूनी आधार और उस मामले के बारे में बताया जाए, जिसके तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है.

अलजजीरा ने पीटीआई पंजाब प्रवक्ता हवाले से बताया है कि जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन को 27 सितंबर को होने वाले पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के लॉन्ग मार्च से पहले लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है.

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