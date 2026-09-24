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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: डोनाल्ड ट्रंप-शी जिनपिंग की 'महामुलाकात', जानिए 3 दिवसीय दौरे का मुख्य एजेंडा और शेड्यूल

Explained: डोनाल्ड ट्रंप-शी जिनपिंग की 'महामुलाकात', जानिए 3 दिवसीय दौरे का मुख्य एजेंडा और शेड्यूल

यह समिट ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्तियां व्यापारिक विवादों, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव और मध्य पूर्व के जटिल भू-राजनीतिक संकटों से जूझ रही हैं.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 24 Sep 2026 09:13 AM (IST)
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चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने अमेरिकी समकक्षी डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीन दिवसीय उच्चस्तरीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए वॉशिंगटन डी.सी. पहुंच चुके हैं. 23 सितंबर से 25 सितंबर 2026 तक चलने वाली यह राजकीय यात्रा एक दशक से भी अधिक समय में राष्ट्रपति शी की अमेरिकी राजधानी की पहली यात्रा है. साथ ही, साल 2026 में दोनों शीर्ष नेताओं के बीच यह दूसरी सीधी मुलाकात है.

यह समिट ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्तियां व्यापारिक विवादों, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव और मध्य पूर्व के जटिल भू-राजनीतिक संकटों से जूझ रही हैं. यही वजह है कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक बाजारों की नजरें व्हाइट हाउस में हो रही इस ऐतिहासिक वार्ता पर टिकी हैं.

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मुख्य एजेंडा क्या है

व्यापार युद्ध और सीमा शुल्क 

द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार सबसे प्राथमिकता वाला मुद्दा बना हुआ है. वर्तमान में दोनों देश एक अस्थाई व्यापारिक युद्धविराम के तहत काम कर रहे हैं, जिसकी समयसीमा 10 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही है. इस समझौते ने दोनों देशों के बीच उस भीषण ट्रेड-वॉर को रोक रखा था जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए बड़ा खतरा बन गया था.

वार्ता की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए चीनी उप-प्रधानमंत्री हे लिफेंग और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच बैठकों का दौर जारी है. अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि आगामी घोषणाएं मुख्य रूप से कृषि व्यापार और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने पर केंद्रित हो सकती हैं. इससे चीन द्वारा अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है. हालांकि, व्यापारिक असंतुलन जैसे गहरे संरचनात्मक मुद्दों पर स्थायी सहमति बनाना अब भी एक बड़ी चुनौती है.

दुर्लभ खनिज और तकनीक

महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को सुरक्षित करना दोनों देशों के बीच तनाव का एक और बड़ा कारण है.  वॉशिंगटन चाहता है कि बीजिंग रेयर-अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दे. वर्तमान में चीन का दुनिया के 70% दुर्लभ खनिज खनन और 85% रिफाइनिंग क्षमता पर एकाधिकार है. बीजिंग का दबाव है कि अमेरिका उन कड़े नियमों को वापस ले या स्थगित करे, जो चीनी टेक कंपनियों को उन्नत पश्चिमी तकनीकों तक पहुंचने से रोकते हैं.

उल्लेखनीय है कि शिखर सम्मेलन से ठीक पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने दुर्लभ खनिजों को लेकर अपने रुख में थोड़ी नरमी दिखाई है, क्योंकि अमेरिकी रक्षा और टेक उद्योग के लिए चीनी रेयर-अर्थ खनिजों पर निर्भरता एक बड़ा जोखिम बनी हुई है.

भू-राजनीतिक तनाव और ताइवान का मुद्दा

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े कई मुद्दे इस वार्ता के केंद्र में हैं. अमेरिका ने ईरान से चीन की भारी तेल खरीद और आर्थिक संबंधों पर चिंता जताई है. वॉशिंगटन का मानना है कि बीजिंग तेहरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर स्थिति शांत कर सकता है, हालांकि राष्ट्रपति शी ने इसमें सीधी भूमिका निभाने से परहेज किया है.

ताइवान इस शिखर सम्मेलन पर बारीक नजर बनाए हुए है. एशियाई सहयोगियों को आशंका है कि व्यापारिक या आर्थिक लाभ पाने के चक्कर में अमेरिका, ताइवान को दी जाने वाली सैन्य सहायता या कूटनीतिक समर्थन में ढील न दे दे. अमेरिका द्वारा ताइवान नीति में कोई भी बड़ा बदलाव अमेरिकी कांग्रेस के भीतर भारी विरोध पैदा कर सकता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में प्रतिस्पर्धा और सहयोग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों देशों के लिए सहयोग का संभावित क्षेत्र भी है और तीखी प्रतिस्पर्धा का केंद्र भी.  दोनों देश बिना किसी वैश्विक नियमन के हो रहे AI विकास से उत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों और सैन्य जोखिमों को स्वीकार करते हैं. इसके बावजूद, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण किसी बड़े ठोस समझौते की उम्मीद कम ही है. अमेरिकी टेक उद्योग ने चेतावनी दी है कि AI क्षेत्र में चीन का वर्चस्व पश्चिमी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, जिसे चीनी मीडिया ने "शीत युद्ध की पुरानी सोच" कहकर खारिज कर दिया है.

राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम

व्हाइट हाउस और अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा इस तीन दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए एक औपचारिक और विस्तृत शेड्यूल तैयार किया गया है.

बुधवार, 23 सितंबर 2026: राष्ट्रपति शी जिनपिंग वॉशिंगटन डी.सी. के बाहर स्थित जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर उतरे, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उनका स्वागत किया.

गुरुवार, 24 सितंबर 2026: यह दिन मुख्य कूटनीतिक और आधिकारिक वार्ताओं के लिए निर्धारित है. राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन और रोज गार्डन में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया, जिसमें अमेरिकी सशस्त्र बलों की सभी शाखाओं के 479 सैन्यकर्मी शामिल हुए.

सैन्य सम्मान व फ्लाईपास्ट: औपचारिक संबोधन और सैन्य सलामी के बाद अमेरिकी वायुसेना के चार F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स और एक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर ने फ्लाईपास्ट किया.

सांस्कृतिक कार्यक्रम व डिनर: प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और मैडम पेंग लियुआन ने 'स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट' का दौरा किया. दिन का समापन व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में आयोजित भव्य राजकीय रात्रिभोज के साथ होगा.

शुक्रवार, 25 सितंबर 2026

दोनों देशों के राष्ट्रपति और उनकी पत्नियां व्हाइट हाउस के साउथ पोर्टिको में एक अनौपचारिक बैठक और चाय पर चर्चा करेंगे. आधिकारिक कार्यक्रमों के अंतिम चरण में दोनों नेता वॉशिंगटन डी.सी. स्थित नेशनल आर्काइव्स का ऐतिहासिक दौरा करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप चीनी प्रतिनिधिमंडल को आधिकारिक विदाई देंगे.

2026 की यह वॉशिंगटन समिट अमेरिका और चीन के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकती है. हालांकि तकनीक, व्यापार और वैश्विक प्रभाव को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच बुनियादी और संरचनात्मक मतभेद रातों-रात खत्म नहीं होंगे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर जारी यह संवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक सकारात्मक व राहत भरा संकेत है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 24 Sep 2026 09:07 AM (IST)
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