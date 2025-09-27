पहले ट्रंप का नाम घसीटा, अब उसी एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो क्या बोले एलन मस्क?

टेक अरबपति एलन मस्क का नाम बेहद विवादास्पद जेफरी एपस्टीन फाइलों में सामने आया है. इससे पहले प्रिंस एंड्रयू, ड्यूक ऑफ यॉर्क, ट्रंप के सहयोगी स्टीव बैनन और पीटर थील जैसी अन्य जानी-मानी हस्तियों का नाम आ चुका है. इस घटना के बाद वैश्विक राजनीति और कारोबारी जगत में नई हलचल मच गई है.

अमेरिकी कांग्रेस की हाउस ओवरसाइट कमेटी को सौंपे गए न्याय विभाग के दस्तावेज़ों को शुक्रवार (26 सितंबर 2025) को डेमोक्रेटिक सांसदों ने सार्वजनिक किया. ये फाइलें इस बात की पड़ताल का हिस्सा हैं कि आखिर 2019 में संघीय हिरासत में कथित आत्महत्या करने वाले जेफरी एपस्टीन के खिलाफ यौन-तस्करी के मामलों को कैसे हैंडल किया गया. हालांकि, जेफरी एपस्टीन फाइलों में नाम सामने आने के बाद एलन मस्क ने एक्स (पूर्व में ट्विटर )पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि ये सब झूठ है.

This is false — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2025

एपस्टीन के कैलेंडर और वित्तीय लेनदेन की जानकारी

छह पन्नों के इन दस्तावेज़ों में एपस्टीन के कैलेंडर और वित्तीय लेनदेन की जानकारी दर्ज है. इसमें फरवरी 2019 में स्टीव बैनन के साथ लंच का प्लान, नवंबर 2017 में पीटर थील के साथ दोपहर के लंच और दिसंबर 2014 में एलन मस्क की एपस्टीन के निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स पर संभावित यात्रा का जिक्र है.

खास बात यह है कि यह संभावित यात्रा उस समय की बताई गई है, जब एपस्टीन को यौन अपराधी घोषित किए जाने के छह साल बीत चुके थे. दूसरे दस्तावेज़ों में ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का नाम भी सामने आया है. 2000 के एपस्टीन के विमान घोषणापत्र में एंड्रयू का नाम दर्ज है. इसके अलावा एक वित्तीय रेकॉर्ड में एपस्टीन की तरफ से एंड्रयू नामक व्यक्ति को मालिश, योग और व्यायाम के लिए पैसे दिनजाने की जानकारी मिली है.

एलन मस्क ने घसीटा था ट्रंप का नाम

इस साल की शुरुआत में एलन मस्क ने खुद सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा था कि वे भी एपस्टीन फाइलों से जुड़े हुए हैं. इसके बाद जुलाई में मस्क ने खुलकर बयान दिया था कि अगर ट्रंप वास्तव में पारदर्शिता चाहते हैं तो उन्हें एपस्टीन फाइलें सार्वजनिक करनी चाहिए, वरना जनता उन पर भरोसा कैसे करेगी.

इससे पहले उन्होंने ट्रंप की टैक्स और खर्च नीतियों की आलोचना की थी और ट्रंप के साथ उनके लंबे समय से चल रहे संबंधों और प्रशासन से DOGE के बाहर निकलने के बाद ऐसा किया था. इन खुलासों ने न केवल अमेरिकी राजनीति बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल पैदा कर दी है. अब यह देखना होगा कि मस्क, बैनन, थील और प्रिंस एंड्रयू जैसे हाई-प्रोफाइल नामों के सामने आने के बाद यह मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है.

ये भी पढ़ें: आतंकवाद का गढ़, शांति का ढोंग: पढ़ें पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के UN में बोले गए हर एक झूठ का सच