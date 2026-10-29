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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभूकंप के तगड़े झटकों से हिला ईस्टर द्वीप, रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई तीव्रता

भूकंप के तगड़े झटकों से हिला ईस्टर द्वीप, रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई तीव्रता

USGS के अनुसार गुरुवार को ईस्टर द्वीप के दक्षिण-पूर्व में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया. इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 29 Oct 2026 02:58 PM (IST)
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ईस्टर द्वीप गुरुवार (29 अक्टूबर 2026) को 6.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार भूकंप सुबह 7:49 बजे GMT पर दर्ज किया गया. इसका सेंटर जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था. ईस्टर द्वीप के दक्षिण-पूर्व में बीते 10 अक्तूबर 2026 को 5.3 तीव्रता का भूकंप आया था. ईस्टर द्वीप को रापा नुई के नाम से भी जाना जाता है.

ईस्टर आइलैंड चिली का एक हिस्सा है. ये पॉलिनेशिया में स्थित एक दूरस्थ ज्वालामुखी द्वीप है. यह अपने पुराने इतिहास के लिए मशहूर है. इसमें लगभग 900 विशाल मूर्तियां शामिल हैं, जिन्हें मोआई कहा जाता है.

भूकंप क्यों आते हैं?

भूकंप तब आते हैं, जब जमीन के नीचे की चट्टानें अचानक किसी फॉल्ट के साथ टूट जाती हैं या खिसक जाती हैं, जिससे स्टोर एनर्जी भूकंप की लहरों के रूप में निकलती है. ईस्टर आइलैंड के आसपास, प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट पास की प्लेटों और समुद्र तल के टूटे हुए हिस्सों से टकराती है, जिससे ऐसे हालात बनते हैं जहां भूकंप आ सकते हैं. भूकंप का केंद्र हंगा रोआ से 1,483 किमी दूर था.  लेबू से 2,154 किमी और अनकुड  से  2,157 किमी दूर था. इस भूकंप से सुनामी को लेकर किसी भी तरह के खतरे की आशंका नहीं जताई गई है.

भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए?

भूकंप के दौरान ऐसी तरह की चीजें हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम खुद को बचा सकते हैं. इस दौरान हमें शांत रहना चाहिए और अपने सिर और गर्दन को बचाना चाहिए. ये कदम आपको गिरती हुई चीजों और टूटे हुए कांच से बचाने में मदद कर सकते हैं. ऐसे नाजुक स्थिति में अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे झुक जाएं, ताकि झटकों से आपके गिरने का खतरा कम हो जाए. किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे चले जाएं. अपने हाथों से अपने सिर और गर्दन को ढक लें. अगर कोई मेज नहीं है, तो किसी अंदरूनी दीवार के पास झुककर बैठ जाएं, और खिड़कियों या भारी फर्नीचर से दूर रहें.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 29 Oct 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
Breaking News USGS Abp News EARTHQUAKE
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