अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार (11 अप्रैल 2026) को चीन को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार भेजता है तो उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच हुए दो हफ्ते का सीजफायर अभी भी कमजोर माना जा रहा है और हालात पूरी तरह स्थिर नहीं हैं.

ट्रंप ने व्हाइट हाउस से मियामी रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए यह चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि चीन को किस तरह की परेशानी हो सकती है. यह बयान CNN की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया कि ईरान को जल्द ही चीन से नए एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन इन हथियारों को सीधे भेजने के बजाय किसी तीसरे देश के जरिए भेज सकता है, ताकि इसकी पहचान छिपी रहे.

चीन ने अमेरिका के आरोपों को किया खारिज

चीन ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने साफ कहा कि चीन ने इस संघर्ष में किसी भी पक्ष को हथियार नहीं दिए हैं. साथ ही अमेरिका से अपील की कि वह बिना सबूत के ऐसे आरोप न लगाए और मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश न करें. मिडिल ई्स्ट में सीजफायर के बावजूद इलाके में तनाव बना हुआ है.

अमेरिका ने अपने युद्धपोत और सैन्य बल ईरान के आसपास तैनात कर रखे हैं. वहीं ईरान भी अपनी डिफेंस सिस्टम को फिर से मजबूत करने में लगा है, क्योंकि हाल के हमलों में उसके कई सिस्टम को नुकसान पहुंचा है. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान को जो हथियार मिल सकते हैं, उनमें कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले मिसाइल सिस्टम शामिल हो सकते हैं, जिन्हें MANPADS कहा जाता है. इनका इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ऐसे हथियार हाल ही में हुई झड़पों में इस्तेमाल भी किए जा चुके हैं.

ईरान ने बिछाए बारूदी सुरंग

ईरान की ओर से इस बारे में कोई खुली जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन उसकी सेना ने दावा किया है कि उसने एक नए और आधुनिक रक्षा सिस्टम के जरिए अमेरिकी विमानों पर सफल हमले किए हैं. इस बीच ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है और यह काफी आगे बढ़ चुकी है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि समझौता हो या न हो, अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि ईरान ने समुद्र में कुछ बारूदी सुरंगें भी बिछाई हो सकती हैं, जिन्हें हटाने के लिए अमेरिकी जहाज लगातार काम कर रहे हैं, ताकि समुद्री रास्ता सुरक्षित बना रहे.

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