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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'ऐसा हुआ तो बातचीत होगी खत्म', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया अल्टीमेटम, होर्मुज को लेकर फिर बवाल

'ऐसा हुआ तो बातचीत होगी खत्म', डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया अल्टीमेटम, होर्मुज को लेकर फिर बवाल

US Iran Peace Talk: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज के मामले पर चेतावनी देते हुए टैक्स वसूली की खबरों को फर्जी करार दिया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Updated at : 24 Jun 2026 07:29 PM (IST)
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अमेरिका और ईरान का मसला सुलझता नजर नहीं आ रहा है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को एक बार फिर से चेतावनी दे डाली है. ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उनसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टैक्स वसूली संबंधी खबरों को फर्जी करार दिया है. उनके मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी प्रकार के टोल, बीमा लागत या अन्य शुल्क नहीं लिए जा रहे हैं.

ट्रंप ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने दावा किया कि, ईरान ने अमेरिका को सूचित किया है कि इस तरह की किसी भी फीस या चार्ज से संबंधित रिपोर्टें 'फेक न्यूज' हैं और वास्तविकता से मेल नहीं खातीं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि इसके विपरीत कोई जानकारी सही साबित होती है, तो इससे चल रही बातचीत तुरंत समाप्त कर दी जाएगी.

अपने बयान में ट्रंप ने यह भी दावा किया, "अमेरिका ने ईरान को कोई धन नहीं दिया है और न ही उसके किसी फंड को जारी किया गया है. कुछ धनराशि, जो अमेरिका के नियंत्रण में है, उसे अमेरिकी किसानों और पशुपालकों के लिए जारी किया जाएगा, ताकि वे मक्का, गेहूं, सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद कर सकें."

उन्होंने आगे कहा कि ईरान में खाद्य सामग्री की जरूरत है और अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक खाद्य आपूर्ति विशेष रूप से अमेरिकी कृषि उत्पादों से ही की जाए.

ईरान-ओमान ने साझा बयान में क्या कहा

ईरान लगातार कहता रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण बना रहेगा. मंगलवार को ईरान और ओमान ने साझा बयान जारी कर कहा कि दोनों देश इस मार्ग की देखरेख और जहाजों से सेवाओं के बदले लिए जाने वाले शुल्क पर विचार करेंगे.

वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूएई दौरे के दौरान कहा कि अमेरिका किसी भी अंतिम समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की इजाजत नहीं देगा. उन्होंने कहा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है. किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर टोल या शुल्क वसूलने की इजाजत नहीं है. मुझे यकीन है कि क्षेत्र के अन्य देश भी इससे सहमत होंगे.

यह भी पढ़ें : दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ

Published at : 24 Jun 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Donald Trump DONALD Trump IRAN
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