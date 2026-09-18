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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUS में सिख ड्राइवर पर चाकू से 17 बार हमला, ट्रंप प्रशासन की पोस्ट पर क्यों सवाल?

US में सिख ड्राइवर पर चाकू से 17 बार हमला, ट्रंप प्रशासन की पोस्ट पर क्यों सवाल?

अमेरिका में एक पंजाबी सिख ड्राइवर पर चाकू से 17 बार हमला किया गया. यह वारदात ट्रंप प्रशासन के अप्रवासी लोगों को लेकर की गई पोस्ट के बाद हुई है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 18 Sep 2026 08:53 AM (IST)
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अमेरिका में एक पंजाबी सिख ड्राइवर पर चाकू से घातक हमला कर दिया गया. उस पर 17 बार चाकू से अटैक किया गया. वायोमिंग के एक रेस्ट एरिया में हुई वारदात की वजह से ड्राइवर को गंभीर चोट लगी है. उसे फिलहाल हॉस्पिटल में एडिट करवाया गया है. ड्राइवर को सीने, गर्दन और पसलियों में चोट लगी है. वह कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो का रहने वाला है. अहम बात यह भी है कि वारदात ट्रंप प्रशासन की एक पोस्ट शेयर करने के बाद हुई है.

'द स्टेट्समैन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित ड्राइवर ने बताया कि यह घटना रविवार तड़के इंटरस्टेट 80 पर स्थित बिटर क्रीक रेस्ट एरिया में हुई. आरोपी शख्स ने ड्राइवर का काफी देर तक पीछा किया और जब वह बाथरूम के पास पहुंचा तो हमला कर दिया. आरोपी ने अचानक चाकू चलाना शुरू कर दिया. उसने गले, छाती, हाथों और पसलियों पर कई बार वार किया, लेकिन ट्रक ड्राइवर किसी तरह बाथरूम से निकलने में सफल रहा. वह बाहर जाते ही नीचे गिर गया और मदद की गुहार लगाने लगा.

ट्रंप प्रशासन के पोस्टर शेयर करने के बाद हुई वारदात?

अहम बात यह है कि ट्रक ड्राइवर पर हमले की वारदात अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) के एक पोस्ट शेयर करने के बाद हुई है. DHS ने एक एआई-जनरेटेड पोस्टर शेयर किया था. ट्रम्प प्रशासन अवैध प्रवास और अप्रवासी ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ एक्शन में है. पोस्टर पर 'सिंह' नाम के एक सिख व्यक्ति को निशाना बनाया गया था. 'ट्रांसफॉर्मर्स: एज ऑफ डिपोर्टेशन्स' शीर्षक वाले इस पोस्टर में DHS के लोगो वाला एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर रोबोट पगड़ी पहने सिख व्यक्ति के सामने खड़ा दिखाई दे रहा था.

पोस्टर पर अमेरिका छोड़ने के लिए किससे कहा

ट्रंप प्रशासन की ओर से जो पोस्टर शेयर किया गया था, उस पर लिखा था, 'अमेरिका अमेरिकियों के लिए है. हमारी सड़कों से हट जाओ; मिस्टर सिंह, तुम गाड़ी चलाना नहीं जानते.' इसके साथ ही लोगों से खुद ही देश छोड़ने की अपील भी की गई थी.

यह भी पढ़ें: 100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 18 Sep 2026 08:53 AM (IST)
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