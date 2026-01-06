अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (6 जनवरी 2026) को वेनेजुएला पर किए गए हमले की डिटेल में जानकारी दी. रिपब्लिकन सासंदों को संबोधित ट्रंप ने निकोलस मादुरो को निशाना बनाकर वेनेजुएला में चलाए गए अमेरिकी ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हमारे पास धरती पर सबसे शक्तिशाली, सबसे घातक, और सबसे खूंखार सेना है और इसके आसपास भी कोई नहीं है. ट्रंप ने कहा कि जैसा अमेरिका ने किया वैसा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था.

पूरे देश की बिजली काटी, 152 फाइटर जेट भेजे: ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले पूरे वेनेजुएला की बिजली एक ही बार में काट दी गई, जिसके बाद लोगों को ये समझ आने लगा कि कुछ होने वाला है. उन्होंने बताया, 'ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक था. हमारे 152 फाइटर जेट आकाश में और बहुत सैनिक जमीन पर भी थे. हमारे एक भी जवान नहीं मारे गए वहीं दूसरी ओर बहुत सारे लोगों ने जान गंवाई. हालांकि लोगों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है. काराकास में लोग रोशनी के लिए मोमबत्ती जलाए थे. हमारी सेना का कदम रणनीति के हिसाब से शानदार था.'

मैं सालों से इस आदमी के पीछे पड़ा था: ट्रंप

निकोलस मादुरो का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा, 'मैं सालों से इस आदमी के पीछे पड़ा था. सब जानते हैं कि वह हिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति है. उसने लाखों लोगों को यातनाएं दी और मार डाला. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की सरकार राजधानी काराकस के बीच में एक टॉर्चर चैंबर बना रही थी जिसे अब बंद कर दिया गया है. ट्रंप ने दावा किया कि मादुरो की रिहाई की मांग करने वाले प्रदर्शनकारी पैसे पर बुलाए गए थे.

उन्होंने डेमोक्रेट्स पर भी निशाना साधा और कहा कि वे इस ऑपरेशन की सफलता को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा, 'उन्हें कभी तो कहना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया. क्या यह अच्छा काम नहीं था. अगर उन्हें लगता है कि उनके कार्यों से देश को लाभ हुआ है तो वे राजनीतिक विरोधियों को भी श्रेय देंगे.'

ट्रंप के क्यों सताया कुर्सी का डर?

अमेरिकी राष्ट्रपति को कुर्सी जाने का डर भी सता रहा है. वाशिंगटन में हाउस रिपब्लिकन सांसदों की एक बैठक में उन्होंने कहा, 'आपको मध्यावधि चुनाव जीतने ही होंगे, क्योंकि अगर हम मध्यावधि चुनाव नहीं जीते तो वे (विपक्ष) मुझे महाभियोग चलाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे. मुझे महाभियोग का सामना करना पड़ेगा.' नवंबर में होने वाले चुनावों में ट्रंप का एजेंडा दांव पर लगा है, जब प्रतिनिधि सभा की सभी सीटों और सीनेट की एक तिहाई सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा.