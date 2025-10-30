अमेरिका के ओहायो राज्य में तीन एयर फोर्स कर्मचारियों की मौत रहस्य बन गया है. यहां के राइट-पैटरसन एयरफोर्स बेस पर 24-25 अक्टूबर को तीन शोधकर्ताओं की मौत हो गई. इतिहास में इस बेस का कहानियां UFO से जुड़ी हुई है, जिस वजह से इस मौत के पीछे गहरी साजिश के कयास लगाए जा रहे हैं.

गोपनीय विभाग में काम कर रहे थे तीनों कार्मचारी

राइट-पैटरसन एयर फोर्स की ओर से जारी बयान में कहा गया कि तीनों मृतक उसी बेस में काम करते थे, जिसकी पहचान जेमी प्रिचर्ड, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेमी गस्टिटस और जेकब प्रिचर्ड के रूप में हुई है. ये तीनों मानव क्षमता और हथियार रिसर्च जैसे गोपनीय विभागों में काम कर रहे थे. पुलिस ने इसे डबल मर्डर-सुसाइड का मामला बताया, जबकि इसे लेकर अलग थ्योरी भी सामने आ रही है.

🚨🇺🇸 THREE WRIGHT-PATTERSON RESEARCHERS DEAD: ROSWELL'S HANGAR 18 CONNECTION SPARKS THEORIES



Three Air Force personnel died at Wright-Patterson October 24-25.



Coincidence? Maybe.



But the base sits atop Roswell lore.



Legend says "Hangar 18" houses a 1947 UFO and its 3-foot… https://t.co/PPf2JUHtJ1 pic.twitter.com/vEgqJV2gW7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 29, 2025

पुलिस ने डबल मर्डर-सुसाइड केस बताया

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने कहा कि जेकब प्रिचर्ड और जेमी प्रिचर्ड पति-पत्नी थे. पुलिस ने बताया, "जेमी प्रिचर्ड ने 25 अक्तूबर 2025 को अपनी पत्नी जेमी का मर्डर कर दिया और उसके शव को कार के ट्रंक में डाल दिया. फिर वह अपने सहकर्मी जेमी गस्टिटस के अपार्टमेंट में घुसा और उसे भी गोली मार दी. इसके बाद जेकब प्रिचर्ड ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया." हालांकि जेकब ने ऐसा क्यों किया इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है.

🚨🇺🇸 BREAKING: THREE WRIGHT-PATTERSON AIRMEN DEAD... MYSTERY DEEPENS AT OHIO BASE



Three Air Force personnel died between October 24-25 at Wright-Patterson—and officials are staying tight-lipped.



1st Lt. Jaime Gustitus worked in the 711th Human Performance Wing, the Air Force… pic.twitter.com/P3w1RywT9e — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 29, 2025

क्या एलियन ने ली 3 शोधकर्ताओं की जान?

अमेरिकी एयरफोर्स का राइट-पैटरसन बेस UFO से जुड़ी कई कहानियों से भरा है. न्यू मैक्सिको में साल 1947 में एक यूएफओ क्रैश होने की खबर आई थी, जिसके बाद अमेरिकी एजेंसियों के खान खड़े हो गए थे. ऐसा बताया जाता है कि उस मलबे में तीन एलियन का शव मिला था, जिसे इसी एयरफोर्स बेस में छिपा दिया गया. ऐसा मान जाता है कि इस बेस पर एलियंस के टेक्नोलॉजी से जुड़े सीक्रेट रिसर्च किए जाते हैं. सोशल मीडिया इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये लोग UFO का राज जान गए थे और इसलिए इनकी मौत हुई.

ये भी पढ़ें : ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर