कनाडा की इतिहास की सबसे बड़ी सोने की चोरी का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार; फरार साथी भारत में छिपा?

कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पील क्षेत्र की पुलिस ने सोमवार को प्रोजेक्ट 24K के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. यह जांच 2 करोड़ डॉलर (20 मिलियन डॉलर) से ज्यादा की सोने की चोरी से जुड़ी है.

पुलिस ने 43 वर्षीय अरसलान चौधरी को टोरंटो के पियरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया. वह दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) से कनाडा लौट रहा था. पुलिस के मुताबिक, अरसलान चौधरी का कोई स्थायी पता नहीं है. उस पर 5,000 डॉलर से ज्यादा की चोरी, अपराध से मिली संपत्ति रखने और गंभीर अपराध की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं.

कैसे हुई थी 20 मिलियन डॉलर की गोल्ड चोरी

यह मामला 17 अप्रैल 2023 का है. उस दिन स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से एक विमान टोरंटो पियरसन एयरपोर्ट पहुंचा था. विमान में करीब 400 किलो शुद्ध सोना था, जो लगभग 6,600 गोल्ड बार के बराबर था. इसकी कीमत 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा बताई गई थी. इसके साथ ही 2.5 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा भी थी. एयरपोर्ट पर कार्गो उतारने के बाद इस खेप को एयरपोर्ट परिसर के एक अलग स्थान पर ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों बाद यह पूरी खेप गायब पाई गई.

जांच में सामने आए कई नाम

इसके बाद पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच शुरू की. इस मामले में अब तक 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है या उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. इनमें एक नाम सिमरन प्रीत पनेसर का भी है. वह 33 साल का है और ब्रैम्पटन का रहने वाला है. पनेसर एयर कनाडा का पूर्व कर्मचारी रह चुका है और उस पर आरोप है कि उसने एयरलाइन सिस्टम से छेड़छाड़ कर कार्गो की पहचान बदली और उसे दूसरी जगह भिजवाने में मदद की. माना जा रहा है कि वह फिलहाल भारत में है. पिछले साल उसे चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में एक किराए के फ्लैट में ट्रेस किया गया था. उसके खिलाफ पूरे कनाडा में गिरफ्तारी वारंट जारी है.

अन्य गिरफ्तार आरोपियों के नाम

इस मामले में एक और आरोपी आर्चित ग्रोवर को मई 2024 में टोरंटो एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, जब वह भारत से लौट रहा था. अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शामिल हैं:

54 वर्षीय परमपाल सिद्धू, एयर कनाडा के पूर्व कर्मचारी

40 वर्षीय अमित जलोटा (ओंटारियो)

36 वर्षीय प्रसाथ परमालिंगम (ब्रैम्पटन)

37 वर्षीय अली रजा (टोरंटो)

43 वर्षीय अम्मद चौधरी (ब्रैम्पटन)

27 वर्षीय ड्यूरांटे किंग मैकलीन (ब्रैम्पटन)

ड्यूरांटे किंग मैकलीन फिलहाल अमेरिका में हथियार तस्करी से जुड़े मामले में हिरासत में है.

पुलिस ने जारी किया बयान

पील रीजनल पुलिस प्रमुख निशान दुरईअप्पाह ने कहा, ;यह जांच दिखाती है कि पील रीजनल पुलिस कितनी गंभीर और जटिल अपराधों से निपटने में सक्षम है. प्रोजेक्ट 24K इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारी पुलिस ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर संगठित अपराध को तोड़ा. हम साफ कहना चाहते हैं, आप कहीं भी भागें या छिपें, हम आपको ढूंढ निकालेंगे.' पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच अभी जारी है और आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.