बाब-अल-मंदेब स्‍ट्रेट के पास एक और मालवाहक जहाज के डूबने की खबर आई है. इस जहाज का नाम 'अल-फतेह' था. इस जहाज पर तीन भारतीय नाविक मौजूद थे, जिनमे से दो नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है.

नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि "वह संबंधित अधिकारियों और अन्य पक्षों के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि बचाए गए दोनों नाविकों की सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित की जा सके और लापता नाविक की तलाश में चल रहे प्रयासों में पूरा सहयोग दिया जा सके."

भारतीय उच्चायोग ने कहा, "नैरोबी में भारतीय उच्चायोग मालवाहक जहाज अल-फतह से बचाए गए दो भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए हर संभव मदद कर रहा है. यह जहाज बाब-अल-मंदेब स्‍ट्रेट के पास डूब गया था. एक तीसरा भारतीय नाविक अभी भी लापता है और उसकी तलाश जारी है."

उच्चायोग ने कहा, "हम संबंधित अधिकारियों, शिपिंग एजेंट और बचाए गए नाविकों के साथ लगातार संपर्क में हैं, ताकि उनकी वापसी की प्रक्रिया पूरी की जा सके और लापता भारतीय चालक दल के सदस्य का पता लगाने के प्रयासों में सहायता मिल सके."

The High Commission of India in Nairobi is extending all possible assistance and coordinating with relevant stakeholders to facilitate the safe repatriation of two Indian sailors rescued from the cargo vessel Al-Fatah, which sank near the Bab el-Mandeb Strait. A third Indian sailor remains missing, and search efforts are underway to locate him. The High Commission remains in close contact with the concerned authorities, the shipping agent and the rescued sailors to facilitate their repatriation and support ongoing efforts to trace the missing Indian crew member. @DrSJaishankar @sarbanandsonwal @PMOIndia @MEAIndia @shipmin_india @SecretaryCPVOIA @meaMADAD @IndianDiplomacy @DGMA_India — India in Kenya (and Somalia) (@IndiainKenya) November 18, 2026

एक दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट के करीब भारतीय नाविक सवार जहाज पर मिसाइल से हमला किए जाने की कड़ी निंदा की थी. इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक मौजूद थे, जिनकी जां बचा ली गई. MEA ने ओमान की त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान सरकार की तारीफ भी की थी.