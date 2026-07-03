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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के ताबूत पर क्यों रखा गया खास लाल झंडा, क्या है इसके पीछे का मतलब?

पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के ताबूत पर क्यों रखा गया खास लाल झंडा, क्या है इसके पीछे का मतलब?

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ताबूत को तेहरान के ग्रैंड मोसाला में एक स्टेज पर रखा गया है. इस्लामिक रिपब्लिक अपने सुप्रीम लीडर की मौत की तुलना कर्बला की शहादत से कर रहा है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 12:54 PM (IST)
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ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम विदाई समारोह शनिवार (4 जुलाई) से शुरू होगा, जिसे लेकर दुनियाभर से नेताओं का प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचना शुरू हो गया है. खामेनेई के ताबूत को तेहरान के ग्रैंड मोसाला में एक स्टेज पर रखा गया है. सबसे खास बात ये है कि पूर्व सुप्रीम लीडर के ताबूत पर उनके पैतृक शहर मशहद में मौजूद इमाम रजा दरगाह का रेड फ्लैग (लाल झंडा) रखा गया है. 

जानकारों का कहना है कि खामेनेई के ताबूत पर इस लाल झंडे का मतलब है कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत की तुलना कर्बला की शहादत से कर रहा है. अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में मिडिल ईस्ट और इस्लामिक राजनीति के प्रोफेसर नादेर हाशमी ने अल जजीरा को बताया कि लाल झंडा पैगंबर मोहम्मद के नवासे हुसैन के बलिदान का प्रतीक है.

कर्बला की लड़ाई, जो 7वीं सदी में हुई थी उस दौरान हुसैन की हत्या कर दी गई थी और शिया इस्लाम में उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है. उन्हें दूसरा इमाम कहा जाता है. उन्होंने आगे बताया कि कर्बला की लड़ाई में हुसैन की शहादत शिया मुसलमानों के लिए नैतिकता का एक अहम उदाहरण मानी जाती है. इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अमेरिका और इजरायल के हमले में मारे गए अपने सर्वोच्च नेता की मौत की तुलना उनसे करने की कोशिश कर रहा है.

काले और लाल झंडे का क्या है मतलब

तेहरान में जहां अयातुल्ला अली खामेनेई के ताबूत को रखा गया है, उस जगह को काले और लाल रंग के बैनरों और खामेनेई की तस्वीरों से सजाया गया है. बता दें कि शिया इस्लाम में काले झंडे को शोक और लाल झंडे को बदले की भावना से जोड़कर देखा जाता है. 

अली खामेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चलेंगे. इसके अलावा उनके अंतिम संस्कार जुलूस को इराक के भी कई शहरों में घुमाया जाएगा. इस्लामिक रिपब्लिक का ऐसा करने का मकसद अली खामेनेई को शिया इस्लाम में सर्वमान्य नेता बनाने की कोशिश माना जा रहा है. इन सबके बाद खामेनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा.    

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 03 Jul 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Ayatollah Ali Khamenei TEHRAN IRAN
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