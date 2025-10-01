एशिया कप 2025 फाइनल में भारत की जीत के बाद अभी तक ट्रॉफी टीम को नहीं मिल सकती है. एशियन क्रिकेट काउंसिल की चीफ और पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. अब नकवी ने ट्रॉफी देने के लिए नई डिमांड रखी है.

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया पहले ही एसीसी को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उसकी तरफ से ट्रॉफी को लेकर किसी तरह का जवाब नहीं आया. बीसीसीआई चाहती है कि ट्रॉफी और मेडल्स दुबई स्थित एसीसी के ऑफिस में भेजे जाएं, जहां से उसे ले लेगी. नकवी की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया.

नौटंकीबाज नकवी की नई डिमांड

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार नकवी ने बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की ट्रॉफी को लेकर की गई अपील को नहीं माना है. नकवी का कहना है कि ट्रॉफी के लिए भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को खुद एसीसी ऑफिस आना होगा.

