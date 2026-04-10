नीतीश कुमार के राजनीतिक अनुभव से बढ़ेगी संसद की गरिमा',PM मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई

CM Nitish Kumar: बिहार के इतिहास में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले नेता नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं. उन्होंने आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई और शुभाकामनाएं दी.

X पर ट्वीट कर दी बधाई

पीएम मोदी ने नीतीश को बधाई देते हुए अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट किया 'नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं. सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है. पीएम मोदी ने विकास का जिक्र करते हुए कहा 'उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है. उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा.'

मुझे पुरा विश्वास है कि उनके राजनीतिक अनुभव से संसद की गरीमा बढ़ेगी- पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं. लंबे समय से राजनीति में होने पर सराहना करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा 'मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लंबे राजनीतिक अनुभव से संसद की गरिमा और बढ़ेगी. राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर उन्हें हार्दिक बधाई और आगे के कार्यकाल के लिए ढेरों शुभकामनाएं.'

इससे पूर्व शपथ ग्रहण से पहले संजय झा, रामनाथ ठाकुर, सम्राट चौधरी समेत अन्य नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी. शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद रहे.

अब दिल्ली में रहेंगे नीतीश कुमार

लंबे समय से बिहार में रहते हुए नीतीश कुमार ने अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है, उन्होंने कहा है कि अब वे पूर्ण तरीके से दिल्ली में ही रहेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. वही बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राज्य में आगे भी एनडीए सरकार ही बनेगी और शासन नीतीश मॅाडल पर ही चकता रहेगा.

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