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हिंदी न्यूज़न्यूज़पाकिस्तान: कराची में 'अवैध कॉल सेंटर्स' पर NCCIA की ताबड़तोड़ छापेमारी, 273 लोग अरेस्ट

पाकिस्तान: कराची में 'अवैध कॉल सेंटर्स' पर NCCIA की ताबड़तोड़ छापेमारी, 273 लोग अरेस्ट

नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कराची में अवैध कॉल सेंटर्स पर छापेमारी की. 273 लोगों को अरेस्ट किया गया. यह कार्रवाई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और पोंजी स्कीम के जरिए लोगों को ठगने के आरोप में की.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Nov 2026 08:13 PM (IST)
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पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कराची में अवैध कॉल सेंटर्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. इस दौरान 273 लोगों को अरेस्ट किया गया है. यह कार्रवाई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और पोंजी स्कीम के जरिए लोगों को ठगने के आरोप में की गई है. यह ऑपरेशन पिछले एक हफ्ते से जारी है. 

अरेस्ट किए गए लोगों में कर्मचारी और ऑपरेटर्स शामिल हैं. कराची में NCCIA के अतिरिक्त निदेश डॉ. शहजार अकबर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई की बताया है कि यह छापेमारी विदेशी नागरिकों, और पाकिस्तान के उन लोगों की शिकायतों के बाद की गई है, जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है. इन छापों को अंजाम देने के लिए स्थानीय सूत्रों से भी मदद ली गई है. 

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NCCIA ने क्या बताया? 

जांच एजेंसी ने एक्स पर वीडियो जारी करते हुए बताया कि NCCIA कराची जोन ने कराची शाहराह-ए-फैसल पर वॉक्सस्ट्रॉन नाम से चल रहे एक कथित अवैध कॉल सेंटर्स पर छापा मारा. 273 लोगों को अरेस्ट किया. कॉल सेंटर कथित तौर पर फर्जी वित्तीय योनजाओं, क्रेडिट कार्ड के ऑफर देकर और खुद को वित्तीय संस्थानों पर डेलीगेट्स बताकर विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा था. 

जांच एजेंसी ने आगे बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 339 लैपटॉप, 152 मोबाइल फोन, और 4 सीपीयू जब्त किए गए हैं. पीईसीए एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, जबकि डिजिटल सबूतों का फॉरेंसिक जांच जारी है. 

अकेले कराची में चल रहे 300 से ज्यादा कॉल सेंटर्स

वहीं, जांच एजेंसी का कहना है कि इनका मुख्य निशाना दूसरे देशों में रहने वाले विदेशी नागरिक होते हैं. जिस पर कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की गई है, उस पर दो बार कार्रवाई हो चुकी है. लेकिन वह फिर से धोखधड़ी के काम में लग गई. इन कॉल सेंटर्स के चलने की मुख्य वजह भी है कि यहां बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, और काम की तलाश में लगे हुए हैं. कराची में करीबन 300 से 350 सेंटर्स हैं, यह लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं. इन सेंटर्स का पता लगाना मुश्किल था, क्योंकि इनमें कई रिहायशी मकानों से और कुछ तो मोबाइल यूनिट्स से चलाए जा रहे थे. हालांकि, कर्मचारियों ने दावा किया है कि वह किसी तरह के गलत काम में शामिल नहीं थे.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

Contact: K.sehore@gmail.com
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Published at : 06 Nov 2026 07:54 PM (IST)
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