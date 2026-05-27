एमएचटी- सीईटी में गड़बड़ी का आरोप, कांग्रेस ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने पिछले साल संपन्न महाराष्ट्र सामान्य प्रवेश परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया. पैमाने के बाद खबर ये आई कि पार्टी ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की बुधवार को मांग की. पार्टी प्रवक्ता सचिन सावंत ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में कम अंक हासिल करने वाले कई छात्रों ने एमएचटी- सीईटी में असाधारण रूप से बहुत ज्यादा अंक प्राप्त किए.

कांग्रेस के मुताबिक 35-40 प्रतिशत अंक पाने वाले कम से कम 22 छात्रों ने सीईटी में 100 पर्सेंटाइल प्राप्त किए हैं. खबर यह भी है कि एक छात्र ने 10वीं में 37 प्रतिशत अंक लाने के बावजूद सीईटी में 99.97 प्रतिशत पर्सेंटाइल हासिल किए हैं. आपको बता दें कि कक्षा 12 में 51 प्रतिशत, 45 प्रतिशत और 39 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल अंक प्राप्त किए हैं. यहां तक कि गणित विषय के नंबरों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.

कांग्रेस ने ये भी दावा किया है कि बोर्ड परीक्षा में पीसीएम (भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित) में कुल मिलाकर केवल 39 फीसदी अंक हासिल करने वाले एक छात्र ने सीईटी गणित में पूर्ण अंक प्राप्त किए. जानकारी के अनुसार, करीब 20 छात्रों में से 10 ने सीईटी गणित में पूरे अंक प्राप्त किए. कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के चलते रद की गई, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा- स्नातक (नीट-यूजी) में शामिल विषय विशेषज्ञ एमएचटी- सीईटी में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के पीछे भी हो सकते हैं.

उन्होंने कहा है कि छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और शुचिता बनाए रखना जरूरी है. खबर यह भी है कि राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है.