हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़Kerala Politics: वंदे मातरम् विवाद पर घिरी यूडीएफ सरकार, सीएम सतीशन बोले- पहले से नहीं थी जानकारी

Kerala Politics: वंदे मातरम् विवाद पर घिरी यूडीएफ सरकार, सीएम सतीशन बोले- पहले से नहीं थी जानकारी

शपथ ग्रहण समारोह में ‘वंदे मातरम्’ का पूरा संस्करण गाए जाने पर केरल में सियासी विवाद बढ़ गया। सरकार ने कहा कि इस फैसले की पहले से जानकारी नहीं थी।

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 20 May 2026 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

Kerala News: केरल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ‘वंदे मातरम्’ को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. समारोह में राष्ट्रगीत का पूरा संस्करण गाए जाने पर अलग-अलग राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. अब यह मामला राज्य की राजनीति में चर्चा का अहम विषय बन गया है.

मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने बुधवार को साफ कहा कि उन्हें और उनके साथ मौजूद नेताओं को पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम्’ का पूरा पाठ किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह फैसला कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े अधिकारियों की ओर से लिया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा, “जब राष्ट्रगीत शुरू हुआ और पूरा गाया जाने लगा, तभी हमें इसकी जानकारी मिली. उस समय कार्यक्रम को बीच में रोकना संभव नहीं था.”

इस घटना के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सवाल उठाए. पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकारी और आधिकारिक कार्यक्रमों में आमतौर पर ‘वंदे मातरम्’ के केवल पहले दो छंद ही गाए जाते हैं. माकपा ने पूरे गीत के इस्तेमाल को गलत फैसला बताते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि केरल एक बहुलतावादी समाज वाला राज्य है.

शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद माकपा नेता पी ए मोहम्मद रियास ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि आधिकारिक कार्यक्रमों में लंबे समय से केवल शुरुआती दो छंद गाने की परंपरा रही है और उसी का पालन किया जाना चाहिए था.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने माकपा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रगीत को लेकर विवाद पैदा करना गलत है. पार्टी का कहना है कि ‘वंदे मातरम्’ देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसका विरोध करना उचित नहीं माना जा सकता. भाजपा विधायक वी मुरलीधरन ने भी माकपा नेताओं से पूछा कि आखिर राष्ट्रगीत के किस हिस्से पर उन्हें आपत्ति है.

अब यह मामला केवल शपथ ग्रहण समारोह तक सीमित नहीं रह गया है. यह राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है. एक तरफ सरकार इसे प्रशासनिक फैसला बता रही है. दूसरी तरफ विपक्ष और अन्य दल इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं.

 

Published at : 20 May 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
Kerala Vande Matram BJP V D Satheesan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
Kerala Politics: वंदे मातरम् विवाद पर घिरी यूडीएफ सरकार, सीएम सतीशन बोले- पहले से नहीं थी जानकारी
वंदे मातरम् विवाद पर घिरी यूडीएफ सरकार, सीएम सतीशन बोले- पहले से नहीं थी जानकारी
इंडिया
पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए पर शुभेंदु सरकर का बड़ा एक्शन, CAA लागू कर डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू, BSF के हवाले जमीन
बंगाल में घुसपैठिए पर शुभेंदु सरकर का एक्शन, CAA लागू कर डिपोर्ट की प्रक्रिया शुरू, BSF के हवाले जमीन
इंडिया
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
इंडिया
पेट्रोल-डीजल होगा और महंगा! संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, होर्मुज विवाद नहीं सुलझा तो आएगा खाद्य संकट
पेट्रोल-डीजल होगा और महंगा! UN की चेतावनी, होर्मुज विवाद नहीं सुलझा तो आएगा खाद्य संकट
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Vasudha: Chandrika की वापसी से कांपी karishma, क्या भुगतनी पड़ेगी अपने पापों की सजा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?
जम्मू: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?
क्रिकेट
IPL में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर! मिल गई ब्रिटिश नागरिकता; ऐसे खुला भारत आने का रास्ता
IPL में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर! मिल गई ब्रिटिश नागरिकता; ऐसे खुला भारत आने का रास्ता
इंडिया
भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी?
भारत-इटली रिश्तों में नया आयाम: विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति, क्या बोले PM मोदी-मेलोनी?
बॉलीवुड
बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के फ्लॉप के बाद डिप्रेशन में चले गए थे आमिर खान, बोले- ये दर्दभरा होता है
बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के फ्लॉप के बाद डिप्रेशन में चले गए थे आमिर खान, बोले- ये दर्दभरा होता है
इंडिया
देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं
देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं
टेक्नोलॉजी
Google का बड़ा कदम! अब AI से बनी फर्जी फोटो-वीडियो पकड़ना होगा आसान, आ गया नया फीचर
Google का बड़ा कदम! अब AI से बनी फर्जी फोटो-वीडियो पकड़ना होगा आसान, आ गया नया फीचर
हेल्थ
Explained: रात का पारा 5 डिग्री बढ़ने का मतलब और शरीर पर असर क्या, कैसे 50% बढ़ जाता मौत का जोखिम?
रात का पारा 5 डिग्री बढ़ने का मतलब और शरीर पर असर क्या, कैसे 50% बढ़ जाता मौत का जोखिम?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget