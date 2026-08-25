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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या पंजाब में फिर होगा बीजेपी-अकाली दल का गठबंधन? कहां फंसा पेंच

क्या पंजाब में फिर होगा बीजेपी-अकाली दल का गठबंधन? कहां फंसा पेंच

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी है. हालांकि गठबंधन ना होने की सूरत में पार्टी सभी 117 सीटो पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 25 Aug 2026 11:39 PM (IST)
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अगले साल के शुरुआत में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी तेज कर दी है. पंजाब की सत्ता में फिर से वापसी के लिए बीजेपी अपने पुराने NDA के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही है. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी है. हालांकि गठबंधन ना होने की सूरत में पार्टी सभी 117 सीटो पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और SAD के बीच अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है. दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा चल रही है. सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल सबसे बड़ा पेंच सीटों की संख्या को लेकर है. बीजेपी के मुताबिक अब बीजेपी पंजाब में पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है ऐसे में बीजेपी चाहती है कि राज्य में दोनों दलों के बीच में लगभग बराबरी का गठबंधन हो. 

55 सीटों पर लड़ना चाहती है BJP - सूत्र

बीजेपी सूत्रों की माने तो BJP करीब 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जबकि शिरोमणि अकाली दल की BJP को 45 सीटें देने को तैयार है. दोनों दल अपने अपने राजनीतिक प्रभाव और चुनावी तैयारियों के आधार पर सीटों को लेकर अपना पक्ष रख रहे हैं. अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जल्दी ही दोनों दलों के बीच गठबन्धन को लेकर फैसला हो सकता है.

शीर्ष नेतृत्व पर बातचीत जारी

सूत्रों के मुताबिक सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर बातचीत जारी है. कोशिश की जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हो सके, जिस पर दोनों की सहमति बने और गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा सके. एक बार जब सीटों की संख्या पर बात बन जाएगी तो उसके बाद कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी उसको लेकर दोनों दलों के बीच चर्चा शुरू होगी.

बीएल संतोष कर चुके पंजाब का दौरा

हालांकि, बीजेपी ने गठबंधन न होने की स्थिति में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है. हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पंजाब का दौरा किया और पार्टी नेताओं को अकेले अपने दम पर राज्य में चुनाव लड़ने को तैयार रहने के निर्देश  दिए हैं. इसको लेकर पार्टी ने राज्य में अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 25 Aug 2026 11:39 PM (IST)
Tags :
Akali Dal BJP
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