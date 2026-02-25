मुसीबत में पड़े तो देर रात में किसे कॉल करेंगे, PM मोदी या अमित शाह? पुष्कर सिंह धामी का खुलासा

देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम धामी से कई मुद्दों पर सवाल किए गए. इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर रात को 2 बजे वो मुसीबत में पड़ जाएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह में से किसे कॉल करेंगे. इस पर सीएम धामी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी पार्टी का वर्क कल्चर बहुत स्पष्ट और शानदार है और मुझे जवाब चुनने में कोई दुविधा नहीं है. जैसी परिस्थिति होगी, वैसा निर्णय लूंगा. मैं दोनों ही नेताओं को कॉल कर सकता हूं और कई बार मार्गदर्शन लिया भी है.

हेट स्पीच के मामले पर क्या कहा

अमेरिकी रिपोर्ट में हेट स्पीच के मामले में उन्हें टॉप पर रखने के सवाल पर सीएम धामी ने कड़ा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश की जनता जानती है कि मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन अगर UCC लागू करना, लैंड जिहाद के खिलाफ एक्शन लेना, मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न रोकना और बहन-बेटियों का जीवन बचाने के लिए कड़े कानून बनाना हेट स्पीच है तो मैं ऐसा करता रहूंगा.

सीएम धामी से रैपिड राउंड में कई सवाल पूछे गए. उन्होंने कहा कि वो मदरसे को आधुनिक शिक्षा में बदलना चाहते हैं. यूसीसी पर कहा कि एक समान कानून. हरीश रावत को लेकर उन्होंने कहा कि वो अनुभवी नेता हैं. उनका ज्यादातर जीवन देश की सेवा में लगा है.

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले धामी

राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता. वर्तमान में कई प्रकरण आ गए हैं. सर्जिकल स्ट्राइक, गलवान घाटी की घटना, ऑपरेशन सिंदूर और अब एआई समिट. दुनिया की इतनी बड़ी समिट हो रही थी और वो देश को शर्मसार कर रहे थे. वो इस स्तर पर उतारू हो गए हैं कि उन्हें सिर्फ विरोध करना है.

विकास के लिए कौनसा मॉडल बेहतर

जब उनसे पूछा गया कि सिर्फ एक मॉडल चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे. मोदी का सबका साथ सबका विकास या योगी जी का बुलडोजर मॉडल. इसके जवाब में सीएम धामी ने कहा कि हर राज्य की अपनी समस्या और चुनौती होती है. सभी के मॉडल अपने राज्य के अनुरुप होते हैं. देश में और राज्य में इस वक्त एक ही मॉडल सबका साथ सबका विकास ही सबसे सर्वोत्तम है.

