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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउपचुनाव से पहले ममता को झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छोड़ा साथ, कांग्रेस का थामा हाथ

उपचुनाव से पहले ममता को झटका, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छोड़ा साथ, कांग्रेस का थामा हाथ

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही लगातार झटके लग रहे हैं. टीएमसी के 13 पंचायत सदस्यों के अलावा 100 से ज्यादा तृणमूल कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 11:14 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से पहले तगड़ा झटका लगा है. पार्टी में टूट के बाद अब ममता बनर्जी की टीएमसी को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है. बंगाल के मालदा में कांग्रेस ने अपने पुराने गढ़ में संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं. इसी के मद्देनजर सैंकड़ों टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है. 

ओल्ड मालदा का महिषबथानी इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था. लंबे समय बाद कांग्रेस अब उस इलाके में अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इसी के तहत रविवार को महिषबथानी इलाके के बलरामपुर में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के 13 पंचायत सदस्य, एक पंचायत समिति सदस्य, इलाके के तृणमूल क्षेत्रीय अध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्ष और 100 से ज़्यादा तृणमूल कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए. 

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कार्यक्रम में कौन-कौन हुआ शामिल
बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले लोगों ने मालदा जिला कांग्रेस अध्यक्ष ईशा खान चौधरी और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक भूपेंद्रनाथ हलदर के हाथों से कांग्रेस का झंडा लिया. इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी थी. कांग्रेस में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया गया. इस बैठक में ईशा खान चौधरी और भूपेंद्रनाथ हलदर के अलावा माणिकचक के पूर्व विधायक मोत्तकीम आलम, ओल्ड मालदा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल सरकार, इलाके के कांग्रेस नेता उदय मंडल और अन्य नेता भी मौजूद थे. 

लोग कांग्रेस में वापस आने लगे 
कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि महिषबथानी कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था. हालांकि लंबे समय तक संगठन कमजोर रहा, लेकिन अब लोग कांग्रेस में वापस आने लगे हैं. दूसरी ओर, तृणमूल छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सराफत अली ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर तृणमूल के लिए बीजेपी से प्रभावी ढंग से लड़ना मुमकिन नहीं है. उन्होंने कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए वे बिना किसी हिचकिचाहट के कांग्रेस के साथ आए हैं.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Sep 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Trinamool Congress West Bengal CONGRESS
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