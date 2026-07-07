तेलंगाना में पत्नी ने प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश, पति को छत से फेंका

तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में एक बेरहमी वाली घटना हुई. शादीशुदा और परिवार होने के बावजूद, एक अजनबी के प्यार में पागल एक औरत की करतूत ने सबको चौंका दिया. उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और यह जानते हुए भी कि वह मरा नहीं है, उसकी नसों में हार्पिक का इंजेक्शन लगाकर बेरहमी से मार डाला. यह पता चलने पर घरवालों ने पुलिस में शिकायत की. पुलिस के अपने तरीके से जांच करने के बाद असली मामला देर से सामने आया. निज़ामाबाद के सबअर्ब में रहने वाली संध्या और प्रशांत की शादी बहुत पहले हुई थी. हालांकि, हाल के दिनों में उनके बीच झगड़े शुरू हो गए थे. यह साफ़ तौर पर संध्या के बर्ताव की वजह से है. रिश्तेदारों ने उस पर किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया. यह पता चलने पर उसके पति ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया.

इस बात पर कपल में अक्सर लड़ाई होती थी. इस बात पर लगातार लड़ाई से नाखुश होकर संध्या ने एक गंभीर फैसला लिया. उसने सोचा कि अपने पति से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा, जो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रुकावट बन रहा था. बॉयफ्रेंड ने भी इसके लिए हाँ कह दिया. लेकिन उन्होंने किसी को शक न हो, इसके लिए प्लान बनाया. इसके लिए उसने अपने पति की शराब की लत का इस्तेमाल किया. एक दिन उसने अपने पति को शराब पिलाई. वह अपने नशे में धुत पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिल्डिंग की छत पर ले गई.

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हार्पिक वाला इंजेक्शन पति को दे डाला

वह उसे वहां से धक्का देकर मार डालना चाहती थी. दोनों ने मिलकर प्रशांत को बिल्डिंग की छत से धक्का दे दिया. हालांकि, वहां से गिरने के बाद भी प्रशांत चोटों के साथ ज़िंदा था. यह महसूस करते हुए कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसने अपने पति की जान लेने के लिए एक और बेरहमी भरा काम किया, जिसकी सांसें तेज़ चल रही थीं. उसने बाथरूम में रखी हार्पिक अपने पति को दी, जो बिल्डिंग की छत से गिर गया था और चोटों से तड़प रहा था. अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने सिरिंज की मदद से हार्पिक उसकी नसों में इंजेक्ट कर दिया. हार्पिक उसके शरीर के सभी हिस्सों में फैल गया. इससे उसके पूरे शरीर में ज़हर फैल गया और उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया. इससे प्रशांत की बहुत बुरी तरह मौत हो गई.

प्रशांत के घरवालों को पत्नी पर शक हुआ

पत्नी ने सबको यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह नशे में बिल्डिंग से गिर गया था. हालांकि, प्रशांत के घरवालों को इस पर शक हो गया. परिवार में जो लोग इस बारे में काफी समय से जानते थे, उन्होंने पुलिस में शिकायत की. इसके साथ ही बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया और असली राज सामने आया. इसके साथ ही संध्या और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई. जुर्म कबूल करने के बाद उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया.

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