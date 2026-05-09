West Bengal: BJP ने बनाई बंगाल में सरकार तो TMC ने किया विपक्ष के नेता का ऐलान, इन्हें सौंपी अहम जिम्मेदारी
West Bengal: ममता बनर्जी ने हार के बाद विधानसभा में अपना विपक्ष का नेता चुन लिया है. शोभनदेव चट्टोपाध्याय को अहम जिम्मेदारी दी गई है. असीम पात्रा और नैना बंद्योपाध्याय विपक्ष की उपनेता बनाई गई हैं.
पश्चिम बंगाल में चुनावी समर खत्म हो चुका है. बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है. राज्य में 15 साल बाद नया मुख्यमंत्री ने पद ग्रहण किया है. बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी है. वहीं, इधर हार के बाद हताश नजर आ रही ममता बनर्जी ने हार के बाद विधानसभा में अपना विपक्ष का नेता चुन लिया है.
शोभनदेव चट्टोपाध्याय को अहम जिम्मेदारी दी गई है. असीम पात्रा और नैना बंद्योपाध्याय विपक्ष की उपनेता बनाई गई हैं. वहीं, फिरहाद हकीम चीफ व्हीप होंगे. इस बार तृणमूल कांग्रेस को डेढ़ दशक की राजनीति के बाद करारी हार का सामना करना पड़ा है.
चार मई को आए नतीजों को देखें तो बीजेपी को 207, टीएमसी को 80, कांग्रेस को दो, सीपीआईएम और एआईएसएफ को एक-एक सीट मिली है. 2011 में राज्य में ममता बनर्जी की सरकार थी.
इधर ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शनिवार को सभी विपक्षी दलों से एक संयुक्त मंच बनाने की अपील की है. साथ ही छात्र संघ और गैर सरकारी संगठनों से भी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है.
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इन्हें बनाया शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार
पश्चिम बंगाल के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. सुब्रत गुप्ता की नियुक्ति की अधिसूचना शनिवार (9 मई, 2026) को जारी की गई. अधिसूचना में कहा गया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि (R. N. Ravi) ने सेवानिवृत आईएएस अधिकारी डॉ. सुब्रत गुप्ता को तत्काल प्रभाव के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि सुब्रत गुप्ता का प्रशासनिक अनुभव शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार को नीति और गवर्नेंस संबंधी मामलों में मदद करेगी.
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Source: IOCL