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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बहुत ही दुखद, उनका जाना...', पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर PM मोदी की आई प्रतिक्रिया

'बहुत ही दुखद, उनका जाना...', पद्म विभूषण पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर PM मोदी की आई प्रतिक्रिया

Teejan Bai passes away: तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव गनियारी में किया जाएगा. उनके निधन से छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 10:03 AM (IST)
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छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ. तीजन बाई का निधन हो गया है. 70 वर्षीय तीजन बाई ने शनिवार रात करीब 3:15 बजे रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली. वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है.

पीएम मोदी ने जताया गहरा शोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश जारी करते हुए लिखा, "सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है. उन्होंने छत्तीसगढ़ की इस लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनियाभर में एक विशिष्ट पहचान दिलाई. उनका जाना कला एवं संस्कृति जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं. ओम शांति!"

आज पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार
तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव गनियारी में किया जाएगा. उनके निधन से छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर है. तीजन बाई ने अपनी दमदार आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी गायन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारत की सबसे प्रतिष्ठित लोक कलाकारों में शामिल कर दिया. उनकी प्रस्तुतियों ने देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी पंडवानी को नई पहचान दिलाई.

नाना से मिली प्रेरणा, 13 साल की उम्र में किया पहला मंच प्रदर्शन
तीजन बाई का जन्म पारधी जनजाति के परिवार में हुआ था. उनके पिता का नाम चुनुकलाल परधा और माता का नाम सुखवती था. बचपन में वह अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते और सुनाते देखती थीं. धीरे-धीरे उन्हें ये कथाएं याद हो गईं. उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए लोकगायक उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें पंडवानी गायन का प्रशिक्षण दिया. महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन किया.

पहली महिला, जिन्होंने कापालिक शैली में गाई पंडवानी
उस दौर में महिला कलाकार केवल बैठकर पंडवानी गा सकती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता था. वहीं पुरुष कलाकार खड़े होकर कापालिक शैली में प्रस्तुति देते थे. तीजन बाई ने इस परंपरा को बदला और वह पहली महिला बनीं, जिन्होंने खड़े होकर कापालिक शैली में पंडवानी गाई. उनकी इसी शैली ने उन्हें अलग पहचान दिलाई.

स्कूल नहीं जा सकीं, लेकिन देश के बड़े सम्मान किए अपने नाम
तीजन बाई बचपन में कभी स्कूल नहीं जा सकीं. बाद में साक्षरता अभियान के जरिए वह केवल पांचवीं कक्षा तक ही पढ़ पाईं. हालांकि शिक्षा की कमी उनकी प्रतिभा के आड़े नहीं आई. पंडवानी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. भारत रत्न को छोड़कर उन्हें लगभग सभी बड़े राष्ट्रीय सम्मान मिले. इतना ही नहीं, उन्हें चार बार डी.लिट. की मानद उपाधि भी प्रदान की गई.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Teejan Bai PM Modi Teejan Bai Death
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