बिजली का बिल नहीं चुकाने पर आम लोगों का कनेक्शन कटना कोई नई बात नहीं है. लेकिन हैरानी तब होती है, जब खुद सरकारी दफ्तर ही बिजली बिल नहीं भरते और अंधेरे में काम करने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसे मामले देश के कई राज्यों से सामने आए हैं, जो सरकारी कामकाज और जवाबदेही पर सवाल खड़े करते हैं...

3000 रुपये के बिल के लिए बत्ती कटी

कर्नाटक के गदग जिले के लक्ष्मेश्वर स्थित भूमि अभिलेख एवं शहरी सर्वेक्षण कार्यालय का महज 3,000 रुपये का बिजली बिल बकाया रहने पर कनेक्शन काट दिया गया. पिछले आठ महीनों से कर्मचारी और आम लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर काम करने को मजबूर हैं. वहीं, बेलगावी के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की बिजली 2.31 लाख रुपये के बकाया बिल के कारण काट दी गई, जिससे ऑनलाइन पंजीकरण सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं और दूर-दराज से आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

महाराष्ट्र में भी बिजली वितरण कंपनी एMSEDCL ने बकाया वसूली के लिए सरकारी कार्यालयों पर सख्ती दिखाई. पश्चिम महाराष्ट्र के 7,365 सरकारी दफ्तरों पर 21.40 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया था. सवाल यह है कि जब हर विभाग के बजट में बिजली बिल के लिए अलग प्रावधान होता है, तो फिर सरकारी दफ्तर समय पर भुगतान क्यों नहीं कर पाते और इसकी कीमत आखिरकार आम जनता को क्यों चुकानी पड़ती है?

बंगाल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दस्तक

सरकारी दफ्तरों के बिजली बिल बकाया रहने और कनेक्शन कटने की खबरें अब शायद पश्चिम बंगाल में बीते दिनों की बात हो जाएंगी. राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का फैसला किया है. यानी अब बिजली का इस्तेमाल तभी होगा, जब पहले मीटर रिचार्ज कराया जाएगा. इससे अधिकारियों की लापरवाही या बिल भुगतान में देरी की गुंजाइश काफी हद तक कम हो जाएगी.

नई व्यवस्था के तहत हर विभाग को अपने निर्धारित बजट से पहले बिजली मीटर रिचार्ज कराना होगा. इससे न सिर्फ समय पर भुगतान होगा, बल्कि बिजली कंपनियों का बकाया भी नहीं बढ़ेगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा खपत पर बेहतर निगरानी, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन आएगा.

स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर क्या बला है?

स्मार्ट प्रीपेड मीटर पारंपरिक मीटरों से अलग हैं. इनमें उपभोक्ता रियल-टाइम में बिजली की खपत देख सकता है, डिजिटल पेमेंट से रिचार्ज कर सकता है और बैलेंस कम होने पर अलर्ट भी प्राप्त करता है. केंद्र सरकार भी संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत देशभर में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान चला रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिम बंगाल का यह फैसला सरकारी दफ्तरों में जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

एनर्जी सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिर्फ बिल वसूली का जरिया नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था में बदलाव लाने वाली तकनीक है. रेडियस सिनर्जीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉ. भारत भूषण के मुताबिक, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को रियल-टाइम में बिजली खपत की जानकारी देते हैं, जिससे वे अपने इस्तेमाल और खर्च पर बेहतर कंट्रोल रख सकते हैं. साथ ही बिजली वितरण कंपनियों को समय पर राजस्व, कम परिचालन लागत और नेटवर्क की बेहतर निगरानी का फायदा मिलता है.

वहीं, एडवर्ड्स इंटेलिटेक प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक पल्लवी मिश्रा का कहना है कि स्मार्ट मीटर की असली ताकत उसके डेटा में छिपी है. यह तकनीक बिजली कटौती का तुरंत पता लगाने, मांग का पूर्वानुमान लगाने और वितरण व्यवस्था को ज्यादा स्मार्ट बनाने में मदद करती है. जैसे-जैसे देशभर में स्मार्ट मीटरों का दायरा बढ़ेगा, उपभोक्ताओं को ज्यादा भरोसेमंद बिजली आपूर्ति, शिकायतों का तेज समाधान और पारदर्शी ऊर्जा प्रबंधन का फायदा मिलेगा.

डेटा क्या कहता है?

स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बिजली की खपत पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल देते हैं. मोबाइल ऐप और ऑनलाइन डैशबोर्ड के जरिए उपभोक्ता रोजाना और प्रति घंटे बिजली की खपत देख सकते हैं, जिससे ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपकरणों की पहचान करना आसान हो जाता है. इससे महीने के अंत में आने वाले भारी-भरकम बिल से भी बचा जा सकता है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्मार्ट मीटर में बिलिंग पूरी तरह वास्तविक खपत के आधार पर होती है. इससे मैनुअल मीटर रीडिंग की गलतियां, अनुमानित बिल और बिलिंग में देरी जैसी समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाती हैं. यह तकनीक बिजली चोरी और मीटर से छेड़छाड़ का भी तुरंत पता लगा सकती है, जिससे वितरण कंपनियों का नुकसान कम होता है.

रियल-टाइम डेटा के आधार पर बिजली कंपनियां मांग का बेहतर अनुमान लगा सकती हैं, ग्रिड पर लोड संतुलित रख सकती हैं और बिजली आपूर्ति को ज्यादा भरोसेमंद बना सकती हैं. यही वजह है कि स्मार्ट मीटर को भारत के डिजिटल और आधुनिक बिजली तंत्र की अहम कड़ी माना जा रहा है.