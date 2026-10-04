क्या BJP जॉइन करेंगे हुमायूं कबीर? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह इस बात पर तभी भरोसा करेंगे, जब हुमायूं कबीर खुद बीजेपी में जाने की बात कहेंगे.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “मैं इस बात पर तभी विश्वास करूंगा, जब हुमायूं कबीर खुद ऐसा कहेंगे. मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे यह बात हैरान करने वाली लगती है.

#WATCH | Murshidabad, West Bengal: On possibilities of Humayun Kabir joining BJP, Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, "... I would believe it only if Humayun Kabir had said it himself. I don’t know the facts, but I find this surprising..." (03.10) https://t.co/TTcZnErm1s — ANI (@ANI) October 4, 2026

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हुमायूं कबीर को लेकर क्यों हो रही है चर्चा?

हुमायूं कबीर इस समय अपनी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के साथ सक्रिय हैं. हाल के दिनों में उनके बयानों और बीजेपी नेताओं के साथ उनके राजनीतिक संपर्क को लेकर चर्चा तेज हुई है. 2 अक्टूबर को मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कबीर ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी जीतती है और रेजीनगर को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का वादा पूरा नहीं होता है तो वह और उनके बेटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के पास जाएंगे. हुमायूं कबीर पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहे हैं. 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज कीं. रेजीनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी ने उनके बेटे गुलाम नबी आजाद को उम्मीदवार बनाया है.

अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा?

बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं से जुड़े सवाल पर अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि वह अभी इस बारे में कोई पक्की बात नहीं कह सकते. उनके मुताबिक, जब तक हुमायूं कबीर खुद इस बारे में कुछ नहीं कहते, तब तक वह ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं करेंगे.