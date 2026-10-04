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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या BJP जॉइन करेंगे हुमायूं कबीर? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब

क्या BJP जॉइन करेंगे हुमायूं कबीर? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया जवाब

हुमायूं कबीर के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वह तभी भरोसा करेंगे जब कबीर खुद इस बारे में बयान देंगे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 04 Oct 2026 09:21 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह इस बात पर तभी भरोसा करेंगे, जब हुमायूं कबीर खुद बीजेपी में जाने की बात कहेंगे.

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “मैं इस बात पर तभी विश्वास करूंगा, जब हुमायूं कबीर खुद ऐसा कहेंगे. मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे यह बात हैरान करने वाली लगती है.

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हुमायूं कबीर को लेकर क्यों हो रही है चर्चा?

हुमायूं कबीर इस समय अपनी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के साथ सक्रिय हैं. हाल के दिनों में उनके बयानों और बीजेपी नेताओं के साथ उनके राजनीतिक संपर्क को लेकर चर्चा तेज हुई है. 2 अक्टूबर को मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान कबीर ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी जीतती है और रेजीनगर को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का वादा पूरा नहीं होता है तो वह और उनके बेटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के पास जाएंगे. हुमायूं कबीर पहले तृणमूल कांग्रेस से जुड़े रहे हैं. 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज कीं. रेजीनगर सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी ने उनके बेटे गुलाम नबी आजाद को उम्मीदवार बनाया है.

अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा?

बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं से जुड़े सवाल पर अधीर रंजन चौधरी ने साफ कहा कि वह अभी इस बारे में कोई पक्की बात नहीं कह सकते. उनके मुताबिक, जब तक हुमायूं कबीर खुद इस बारे में कुछ नहीं कहते, तब तक वह ऐसी खबरों पर भरोसा नहीं करेंगे.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 04 Oct 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Adhir Ranjan Chowdhury Humayun Kabir BJP
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