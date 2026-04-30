पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद सियासी माहौल और गर्म हो गया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों पर तीखा हमला बोला. जैसे ही अलग-अलग एग्जिट पोल सामने आए और उनमें से कई ने ममता बनर्जी की सरकार के कमजोर होने या हारने का अनुमान जताया. इस पर ओ’ब्रायन ने 2021 के चुनाव का उदाहरण देते हुए इन अनुमानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए.

डेरेक ओ’ब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ग्राफिक शेयर किया, जिसमें 2021 के एग्जिट पोल और असली नतीजों के बीच का अंतर दिखाया गया था. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि पहले भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं. उनके शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2021 में इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया ने TMC को 143 और BJP को 147 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, यानी कांटे की टक्कर बताई गई थी. वहीं ABP (C-Voter) और CNN News18 ने TMC की जीत का अनुमान जरूर लगाया था, लेकिन सीटों की संख्या 158 से 162 के बीच बताई थी.

Credibility of Exit Polls?



Bengal Polls 2021. How off the mark were the predictions from the final results pic.twitter.com/iu9rcLjJEH — Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) April 29, 2026

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एग्जिट पोल पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता- डेरेक ओ’ब्रायन

2021 के विधानसभा चुनाव के असली नतीजे एग्जिट पोल के सभी अनुमानों से बिल्कुल अलग रहे. ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने 294 में से 213 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की, जो बाद में उपचुनाव के बाद 215 तक पहुंच गई, जबकि BJP सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई. ओ’ब्रायन ने इसी अंतर को दिखाकर कहा कि एग्जिट पोल पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता. इस बार के एग्जिट पोल की बात करें तो अलग-अलग एजेंसियों के अनुमान अलग तस्वीर दिखा रहे हैं. मैट्रिज़ ने BJP को 146 से 161 सीटें, पी-मार्क ने 150 से 175 सीटें और पोल डायरी ने 142 से 171 सीटों के बीच जीत का अनुमान दिया है, यानी कई सर्वे BJP को बहुमत के करीब या उससे ऊपर दिखा रहे हैं. वहीं पीपल्स पल्स का अनुमान इससे अलग है, जिसमें TMC को 177 से 187 सीटें मिलने और सत्ता में वापसी की बात कही गई है.

डेरेक ओ’ब्रायन ने पीएम मोदी को दिया चैलेंज

एग्जिट पोल को लेकर बयानबाजी के बीच डेरेक ओ’ब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सीधी चुनौती दी. उन्होंने कहा कि अगर 4 मई को नतीजों में ममता बनर्जी की जीत होती है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. यह बयान उन्होंने एक वीडियो संदेश में दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के पहले नाम का इस्तेमाल करते हुए यह चैलेंज दिया. यह बयानबाजी ऐसे समय पर हुई जब दूसरे चरण में सात जिलों की 142 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें करीब 92 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर भी गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि CRPF के जवान वोटरों को परेशान कर रहे हैं और TMC समर्थकों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके वार्ड के काउंसलर के घर पर बिना स्थानीय पुलिस के कार्रवाई की गई. पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में एग्जिट पोल के साथ-साथ आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है. अब सबकी नजर 4 मई पर है, जब असली नतीजे सामने आएंगे और यह साफ होगा कि जनता ने किसे सत्ता सौंपी है.

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