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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPOCSO मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे भागीरथ को मिलेगी बेल? तेलंगाना HC ने जमानत अर्जी पर सुरक्षित रखा फैसला

POCSO मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे भागीरथ को मिलेगी बेल? तेलंगाना HC ने जमानत अर्जी पर सुरक्षित रखा फैसला

पेट बशीरबाद पुलिस ने एक जवाबी हलफनामा दायर कर कहा कि जमानत देने से आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि POCSO का मामला पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 06 Jul 2026 10:41 PM (IST)
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केंद्रीय राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार के बेटे भागीरथ से जुड़े POCSO मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा. तेलंगाना हाई कोर्ट ने सोमवार (6 जुलाई) को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण' (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी बंदी भागीरथ की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

पीड़िता की ओर से पेश वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया और कोर्ट से गुजारिश की कि जांच के मौजूदा चरण में आरोपी को रिहा न किया जाए. पेट बशीरबाद पुलिस ने एक जवाबी हलफनामा दायर कर कहा कि जमानत देने से आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि POCSO का मामला पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था.

अभियोजन पक्ष का क्या कहना?

अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद आरोप संशोधित किए गए थे. सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के बयान के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर दोस्ती के ज़रिए उसका भरोसा जीता और कई बार उसका यौन शोषण किया.

पीड़िता के वकील ने दी ये दलील

पीड़िता के वकील ने दलील दी कि आरोपी के पिता केंद्रीय मंत्री हैं और दावा किया कि इससे कार्रवाई प्रभावित हो सकती है. वकील ने यह भी कहा कि कई गवाहों से अभी पूछताछ होनी बाकी है और चिंता जताई कि जमानत देने से उनकी गवाही पर असर पड़ सकता है.

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रेवंत रेड्डी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

तेलंगाना मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी नाबालिग से दुष्कर्म के बाद मामले में सख्त कार्रवाई के लिए तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक (DGP) को मामले में गहन जांच करने के साथ-साथ आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर भी सख्त निर्देश दिए थे.

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Published at : 06 Jul 2026 10:41 PM (IST)
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Telangana High Court TELANGANA NEWS
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