पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई ओडिशा की MBBS छात्रा के पिता ने रविवार (12 अक्टूबर, 2025) को मीडिया से कहा कि उनकी बेटी बंगाल में सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह अपनी बेटी को ओडिशा वापस ले जा रहे हैं.

पीड़िता के पिता ने दु:खी मन से कहा, 'मेरी बेटी दर्द में है और वह चल भी नहीं सकती है. वह बिस्तर पर है और मुझे यहां उसकी चिंता है. वे लोग कभी भी मेरी बेटी को मार सकते हैं. इसलिए मैं अपनी बेटी को ओडिशा वापस ले जाना चाहता हूं. अब विश्वास उठ गया है और हम नहीं चाहते कि वह बंगाल में रहे. मेरी बेटी ओडिशा में ही अपनी पढ़ाई जारी रखेगी.'

Father of the Durgapur alleged gangrape victim, says, "... She is unable to walk and is on bedrest. The Chief Minister, DG, SP, and Collector are all helping us a lot and regularly enquiring about her health... I have requested the Chief…

ओडिशा के CM ने पिता को दिया मदद का आश्वासन

ANI से बातचीत के दौरान पिता ने आगे बताया कि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उनसे संपर्क किया है. पिता ने कहा, 'ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुझसे बात की है. प्रशासन हमारी मदद कर रहा है.' उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को ओडिशा के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का अनुरोध किया है.

बता दें कि ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली 23 वर्षीय युवती दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करती थी. शुक्रवार (10 अक्टूबर, 2025) की रात वह अपनी एक सहेली के साथ बाहर गई थी, तभी कुछ लोग उनके पास आए. वे उसे जबरन एक सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया.

ओडिशा CM की पश्चिम बंगाल CM से अनुरोध

पुलिस ने अपराध में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान अपू बाउरी (21), फिरदौस सेख (23) और सेख रियाजुद्दीन (31) के रूप में हुई है. पश्चिम बंगाल पुलिस ने आश्वासन दिया कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी.

घटना को लेकर ओडिशा के CM मांझी ने भी दुख जाहिर किया. उन्होंने कहा, 'मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं. मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क कर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है. ओडिशा सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगा.'

