'अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आई तो बुलडोजर...', रैली में बोलीं ममता बनर्जी, BJP को भी दी चेतावनी
Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने बंगाल में वोटरों के नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग पर BJP के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए, लेकिन BJP सभी सीमाएं लांघ रही है.
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है. इसी क्रम में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो वे बुलडोजर चलाकर सबको बाहर निकाल देंगे.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (28 मार्च, 2026) को राज्य के पश्चिम बर्धमान जिले के रानीगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को तबाह करने की कोशिश में भाजपा पूरे देश में अपनी सत्ता खो देगी. बनर्जी ने घोषणा की कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार चौथी बार जीतने के बाद वह दिल्ली विजय के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट करेंगी.
ममता बनर्जी ने भाजपा पर सीमा लांघने का लगाए आरोप
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान वोटरों के नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सभी सीमाएं लांघ रही है. उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा, ‘SIR आपकी मौत की घंटी साबित होगा. जबकि मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हुई झड़पों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की. मैं निर्वाचित मुख्यमंत्री हूं, लेकिन उन्होंने सारी शक्तियां छीन ली हैं.
भाजपा लूटती है और झूठ बोलती हैः ममता बनर्जी
पीटीआई के मुताबिक, बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा अवैध कोयला खदानों से पैसे लेती है और फिर तृणमूल कांग्रेस पर चोर होने का आरोप लगाती है. उन्होंने कहा कि भाजपा लूटती है और झूठ बोलती है. उन्होंने आगे कहा कि TMC के शासनकाल में राज्य में कई विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें स्टील और बिजली संयंत्रों के आधुनिकीकरण की पहल और ग्रीनफील्ड उद्योगों की स्थापना शामिल है. उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार ने राज्य में बेरोजगारी को 40 प्रतिशत तक कम किया है और पूरे राज्य में रोजगार के दो करोड़ नए अवसर पैदा किए हैं.
यह भी पढ़ेंः Iran US War: 'अमेरिका का एक और F-16 फाइटर जेट मार गिराया', जंग के बीच ईरान का बड़ा दावा
यह भी पढे़ंः
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL