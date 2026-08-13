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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते', राहुल गांधी का बड़ा हमला

'पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते', राहुल गांधी का बड़ा हमला

राहुल गांधी के मुताबिक, वह महिला रो रही थी और अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिस्टम उससे कहता है कि अगर वह अपनी बात रखेगी तो अव्यवस्था पैदा होगी.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 13 Aug 2026 05:54 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन’ में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि देश का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और सरकार लोगों, छात्रों तथा पीड़ितों की आवाज सुनने के बजाय उन पर अपना आदेश थोपना चाहती है. 

राहुल गांधी ने संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सदन में गृह मंत्री अमित शाह नहीं आए और सवाल किया कि वह 20 दिनों तक कहां गायब रहे. राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं.

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री रात को नहीं सोते हैं. जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अपनी बात रखना चाहते थे. वे दर्द में थे और अपनी समस्याएं बताना चाहते थे, लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि जंतर-मंतर पर व्यवस्था बनाए रखनी है और उन्हें अपनी बात कहने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

राहुल का केन्द्र पर हमला

राहुल गांधी ने उत्तराखंड की अंकिता भंडारी मामले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आज उनके पास एक महिला आई, जिसकी बेटी के साथ चार साल पहले उत्तराखंड में कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई.

राहुल गांधी के मुताबिक, वह महिला रो रही थी और अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिस्टम उससे कहता है कि अगर वह अपनी बात रखेगी तो अव्यवस्था पैदा होगी. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की कार्यशैली और उसकी राजनीतिक सोच भारत पर एक ऐसा ‘ऑर्डर’ थोपने की है, जिससे सरकार और कुछ दूसरे लोगों को फायदा होता है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम इसके उलट है. कांग्रेस लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार दिलाने और उस व्यवस्था को चुनौती देने का काम करेगी. राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में आम लोगों, छात्रों और पीड़ितों की आवाज सुनी जानी चाहिए. उनके मुताबिक, सरकार का काम केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि लोगों के दर्द और उनकी समस्याओं को समझना भी है.

केन्द्र पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार लोगों को बोलने से रोकती है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वह उनके साथ खड़ी हो और उनकी आवाज को सामने लाए. राहुल गांधी के इस बयान में केंद्र सरकार पर दो बड़े आरोप दिखाई दिए- पहला, सरकार संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रही है और दूसरा, सरकार छात्रों तथा आम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है. राहुल गांधी ने इसे सत्ता और विपक्ष की सामान्य राजनीतिक लड़ाई के बजाय देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और लोगों की आवाज से जुड़ा मुद्दा बताया.

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Rahul Attacks Centre RAHUL GANDHI
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